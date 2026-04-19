Λιλ και Νις αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στο «Πιέρ Μορουά», σε ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί τους γηπεδούχους, αλλά αποτελεί βαθμό-χρυσάφι για την ομάδα της Νίκαιας.

Κόλλησαν στο μηδέν οι Λιλουά και δεν ξέφυγαν από Μαρσέιγ, Λιόν, Ρεν και Μονακό αναπνέει πιο ελεύθερα η Νις. Το... φτωχό 0-0 αφήνει διαφορετικά συναισθήματα στις δύο ομάδες. Η Λιλ παραμένει τρίτη με 54 βαθμούς, οι Μασσαλοί είναι τέταρτοι με 52, ακολουθεί η Λιόν στην πέμπτη θέση με 51 και αγώνα λιγότερο. Στο... κόλπο της τρίτης θέσης παραμένουν οι Ρεν και Μονακό, που έχουν από 50 και 49 αντίστοιχα, με αγώνα λιγότερο. Η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια έχει πάρει... φωτιά στη Γαλλία, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Πολύτιμος βαθμός για τους φιλοξενούμενους, που βρίσκονται στην 15η θέση με 29 βαθμούς, στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Το παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας σε κανένα από τα δύο ημίχρονα, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν δίχτυα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνουν. Μοναδικό αξιοσημείωτο highlight του ματς το ακυρωθέν γκολ του Ουαχί, για τους φιλοξενούμενους, ο οποίος ήταν οφσάιντ, ύστερα από υπόδειξη του VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό παρέμεινε ίδιο, με τους δύο αντιπάλους να μένουν μακριά από τον στόχο και την πολυπόθητη νίκη.

Ανζέ - Χάβρη 1-1

Για την 30ή αγωνιστική της Ligue 1 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μπουφάλ στο 13ο λεπτό μετά από ασίστ του Σουμαρέ. Για τους γηπεδούχους ισοφάρισε ο Πίτερ στο 28', ύστερα από τελική πάσα του Ραολισοά.

Η Ανζέ βρίσκεται στην 13 θέση του πίνακα με 34 βαθμούς και η Χάβρη μία θέση κάτω με 30. Αμφότερες δεν κινδυνεύουν -για την ώρα- τέσσερις... στροφές πριν το τέλος του γαλλικού πρωταθλήματος.