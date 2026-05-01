Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γαλλία, η Λιλ φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Αλμπάν Λαφόν του Παναθηναϊκού.

Ο Αλμπάν Λαφόν θα επιστρέψει στη Ναντ στο τέλος της σεζόν έπειτα από τον μονοετή δανεισμό στον Παναθηναϊκό κι έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή την ώρα οι «πράσινοι» δεν αναμένεται να κινηθούν για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Ο Ιβοριανός κίπερ έχει συμβόλαιο με την γαλλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι έτσι το σενάριο της πώλησης είναι ιδιαίτερα πιθανό, αφού μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με το κλαμπ, ενώ είναι κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος και γι' αυτό έχει βάλει και τον ατζέντη του να δουλεύει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το «225foot», η Λιλ παρακολουθεί την περίπτωση του 27χρονου πορτιέρε, αφού θέλει να ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση τη νέα σεζόν, αν και ακόμα η υπόθεση είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Πάντως, ο Λαφόν θα έβλεπε με πολύ καλό «μάτι» μία πιθανή μετακίνησή του στους «Λιλουά». Τη φετινή σεζόν εκείνος πραγματοποίησε 33 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος, κρατώντας 12 φορές ανέπαφη την εστία του και ξεπερνώντας τα 3 χιλ. λεπτά.