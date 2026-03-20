Λανς - Ανζέ 5-1: Πάτησε κορυφή με παράσταση πέντε αστέρων
Τετράστερη παράσταση της Λανς κι επιστροφή στην κορυφή της Γαλλίας. Οι Λανουά πρακτικά κλείδωσαν τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο και με το τελικό 5-1 επί της Ανζέ ανέβηκαν ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας προσωρινά στο +2 από την Παρί Σεν Ζερμέν με ματς περισσότερο. Ο Τοβέν άνοιξε τον χορό των γκολ στο 13, ακολούθησε το 2-0 από τον Έντουαρντ στο 25΄, ενώ στο 39΄ο Σανγκαρέ έβαλε τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων για το 3-0 του ημιχρόνου.
Νωρίς στο β΄μέρος οι Λανουά έφτασαν και σε τέταρτο γκολ με το δεύτερο προσωπικό του Έντουαρντ (49΄), προτού η Ανζέ μειώσει απλώς με το γκολ της τιμής στο 62΄με σκόρερ τον Μασίν. Οι γηπεδούχοι πάντως φυλούσαν ακόμα ένα τέρμα για πριν το τέλος, όταν ο Ουντόλ στο 72΄πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα.
