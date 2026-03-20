Η Λανς έκανε φύλλο και φτερό την Ανζέ, την οποία διέλυσε με 5-1 και πάτησε ξανά στην κορυφή της Ligue 1 με ματς περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τετράστερη παράσταση της Λανς κι επιστροφή στην κορυφή της Γαλλίας. Οι Λανουά πρακτικά κλείδωσαν τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο και με το τελικό 5-1 επί της Ανζέ ανέβηκαν ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας προσωρινά στο +2 από την Παρί Σεν Ζερμέν με ματς περισσότερο. Ο Τοβέν άνοιξε τον χορό των γκολ στο 13, ακολούθησε το 2-0 από τον Έντουαρντ στο 25΄, ενώ στο 39΄ο Σανγκαρέ έβαλε τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων για το 3-0 του ημιχρόνου.

Νωρίς στο β΄μέρος οι Λανουά έφτασαν και σε τέταρτο γκολ με το δεύτερο προσωπικό του Έντουαρντ (49΄), προτού η Ανζέ μειώσει απλώς με το γκολ της τιμής στο 62΄με σκόρερ τον Μασίν. Οι γηπεδούχοι πάντως φυλούσαν ακόμα ένα τέρμα για πριν το τέλος, όταν ο Ουντόλ στο 72΄πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα.