Ζόρικη νίκη για τη Μαρσέιγ, που λύγισε με 1-0 την Οσέρ εντός έδρας.

Εν μέσω γκρίνιας και διαμαρτυριών από τους οπαδούς της ομάδας για τη φετινή της πορεία και τις επιλογές της διοίκησης, η Μαρσέιγ κατάφερε με μεγάλη δυσκολία να λυγίσει με 1-0 εντός έδρας την Οσέρ και να εδραιωθεί στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1, σε απόσταση οκτώ βαθμών από την κορυφή με ματς παραπάνω.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μασσαλούς να είναι βραχυκυκλωμένοι και τους φιλοξενούμενους να κρατούν με σχετική άνεση το μηδέν μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται αλλά στο τέλος λυτρώθηκαν χάρη σε γκολ του Γκουιρί.

Ήταν στο 79ο λεπτό, όταν μετά από γύρισμα από τα αριστερά και κακή απομάκρυνση από πλευράς Οσέρ, η μπάλα στρώθηκε στον Αλγερινό επιθετικό, που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε μία δύσκολη νίκη στην ομάδα του Χαμπίμπ Μπέι.