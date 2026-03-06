Τεράστια νίκη για τη Μονακό, που επικράτησε 3-1 της Παρί Σεν Ζερμέν των πολλών λαθών εκτός έδρας.

Φαίνεται πως η Παρί Σεν Ζερμέν άρχισε να σκέφτεται υπερβολικά νωρίς το ματς με την Τσέλσι για το Champions League, καθώς η ομάδα του Λουίς Ενρίκε υπέστη εντός έδρας ήττα, 3-1, από τη Μονακό και κινδυνεύει να δει τη Λανς να πλησιάζει στον πόντο στη βαθμολογία της Ligue 1!

Οι Μονεγάσκοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 27', όταν ο Ζαΐρ-Εμερί έκανε ανεξήγητα ντρίμπλες μέσα στην περιοχή της ομάδας του, με την μπάλα να χάνεται και τον Ακλιούς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να φτάσουν και σε δεύτερο τέρμα, με μία νέα αδράνεια στην παριζιάνικη άμυνα να δίνει την ευκαιρία στον Γκολόβιν να σκοράρει με συρτό σουτ στο 55'! Η Παρί φάνηκε να αντιδρά στο 71', όταν ο Μπαρκολά μείωσε με σουτ από πλάγια θέση.

Παρ' όλα αυτά, η χαρά των πρωταθλητών Ευρώπης κράτησε μόλις ένα δίλεπτο, καθώς ακόμη ένα αμυντικό λάθος των γηπεδούχων έφερε την μπάλα στον Μπάλογκαν, που σκόραρε με μακρινό σουτ που κόντραρε και σφράγισε μια τεράστια νίκη για την ομάδα του Πριγκιπάτου!