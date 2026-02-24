Καταθέσεις, μηνύματα και όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης Χακίμι αποκαλύπτονται μέσα από το παραπεμπτικό βούλευμα.

Ο Ασράφ Χακίμι παραπέμφθηκε την Τρίτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου για βιασμό. Σύμφωνα με την ανακρίτρια, υπάρχουν «επαρκείς ενδείξεις» ότι άσκησε «ηθική πίεση» για να προχωρήσει σε «πράξεις διείσδυσης», αν και παρατίθενται και στοιχεία υπέρ του.

Η υπόθεση ξεκίνησε με μια αναφορά στο αστυνομικό τμήμα του Νοζάν-σιρ-Μαρν στις 25 Φεβρουαρίου 2023 από μια νεαρή γυναίκα. «Ενώπιον των αστυνομικών αρχών, η κοπέλα περιέγραψε πως μετέβη στην οικία του παίκτη το προηγούμενο βράδυ, μετά τη 1 π.μ., κατόπιν ανταλλαγής μηνυμάτων στο Instagram που διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες. Διηγήθηκε ότι υπέστη δακτυλική διείσδυση παρά τη θέλησή της, προτού αποχωρήσει από το σπίτι. Εκείνη την εποχή, αρνήθηκε να υποβάλει μήνυση, δηλώνοντας πως επιθυμούσε απλώς να γίνει μια καταγραφή του περιστατικού (αναφορά), ώστε "άλλες γυναίκες να μην πέσουν θύματα των ίδιων πράξεων", σημειώνει η δικαστής. Έδωσε, ωστόσο, τα στοιχεία επικοινωνίας μιας φίλης της που πήγε να την παραλάβει με αυτοκίνητο κοντά στην κατοικία του Χακίμι, η οποία όμως επίσης δεν επιθυμεί να καταθέσει».

Ο παίκτης φέρεται να επέμεινε για σεξουαλική επαφή

Την 1η Μαρτίου, ενώ η υπόθεση είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, οι δύο γυναίκες συμφώνησαν να καταθέσουν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο τηλέφωνο της φίλης της καταγγέλουσας σειρά αμφιλεγόμενων μηνυμάτων από το βράδυ των γεγονότων. Στην κατάθεσή της, η φίλη αναπαράγει όσα της είπε η κοπέλα: ο Χακίμι φέρεται να επέμεινε για σεξουαλική επαφή και να προχώρησε σε δακτυλική διείσδυση παρά την άρνησή της. Καταθέτοντας η ίδια,τόνισε ότι πήγε στο σπίτι για να «αλλάξει παραστάσεις» και να ξεπεράσει τον χωρισμό της, χωρίς να αισθανθεί απειλή ή κακοποίηση.

Η καταγγέλλουσα δεν ήθελε να στραφεί δικαστικά κατά του Χακίμι

Η καταγγέλουσα δεν ήθελε δημοσιότητα: «Δεν θα διασκέδαζα να τα αφηγούμαι όλα αυτά αν ήταν ψευδή», δήλωσε στην ανακρίτρια, αρνούμενη να υποβάλει μήνυση και απορρίπτοντας γυναικολογική ή ψυχολογική εξέταση. Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν αρνείται κάθε σεξουαλική θώπευση και δακτυλική διείσδυση. Τέθηκε υπό επίσημη έρευνα στις 2 Μαρτίου 2023, υποστηρίζοντας ότι ήταν θύμα σκευωρίας λόγω μυστηριωδών μηνυμάτων μεταξύ της κοπέλας που συνάντησε και της φίλης της, που οι νεαρές γυναίκες χαρακτήρισαν «απλό αστείο».

Η καταγγέλουσα τελικά δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, αλλά εξακολουθεί να αρνείται να παραδώσει το κινητό της. Στην ανακρίτρια, δήλωσε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια την αλληλουχία των γεγονότων, αλλά τα ίδια τα περιστατικά ήταν «ξεκάθαρα». Όπως είπε: «Στα μάτια της Δικαιοσύνης είναι βιασμός, αλλά εγώ το βίωσα περισσότερο ως περιπτύξεις και δεν ήθελα να τον διώξω».

Παρατηρήσεις των ειδικών

Μία ψυχολόγος δεν διαπίστωσε τάση μυθοπλασίας, αλλά σημείωσε ότι η κοπέλα πιθανόν επηρεάστηκε από κοντινό πρόσωπο που την ενθάρρυνε να καταγγείλει. Σημείωσε επίσης ένα πνεύμα εκδίκησης, κυρίως προς τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους, παρά προς τον κατηγορούμενο. Δεν εντοπίστηκε ψυχικό τραύμα. Η δεύτερη ψυχολόγος επεσήμανε ότι η αφήγηση της δεν ήταν δραματοποιημένη ή φανταστική και ότι ήθελε απλώς να γίνει πιστευτή.

Καταθέσεις άλλων μαρτύρων

Η έρευνα συνεχίστηκε με καταθέσεις οικείων της καταγγέλουσας και του Χακίμι. Μια νεαρή γυναίκα που είχε συναντήσει ο παίκτης λίγες ώρες πριν από την νεαρή, δήλωσε ότι αρνήθηκε σεξουαλική επαφή, χωρίς εκείνος να επιμείνει. Ο Κιλιάν Μπαπέ κατέθεσε ότι θεωρεί τον Μαροκινό άτομο που δεν θα έκανε ποτέ μια τέτοια πράξη. Ο Μαροκινός παραδέχθηκε μόνο «αμοιβαία χάδια», όπως φιλί στον λαιμό ή αγγίγματα στα μαλλιά, τα οποία δεν συνιστούν, κατά τον ίδιο, σεξουαλική επίθεση.

Παραπομπή στο Κακουργιοδικείο

Η δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παραπομπή του Χακίμι. Οι σταθερές δηλώσεις της καταγγέλουσας για διείσδυση, οι εκμυστηρεύσεις της σε κοντινά πρόσωπα και η απουσία οικονομικού οφέλους επιβεβαιώνουν την κατηγορία.

Η συνήγορος του Χακίμι, Φανί Κολέν, δήλωσε ότι η δίκη θα διεξαχθεί με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα, ενώ η Ρασέλ-Φλορ Πάρντο, δικηγόρος της κοπέλας, τόνισε ότι η απόφαση παραπομπής αποτελεί δικαίωση για την πελάτισσά της και υπενθυμίζει ότι το κίνημα MeToo δεν έχει διαπεράσει πλήρως τον κόσμο του ανδρικού ποδοσφαίρου.