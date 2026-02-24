Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο Ασράφ Χακίμι θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για την υπόθεση βιασμού μιάς νεαρής γυναίκας το 2023.

Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπεται τελικά ο Ασράφ Χακίμι, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό. Η είδηση έγινε γνωστή από τα γαλλικά Μέσα, μετά από απόφαση του δικαστή που ακολούθησε τη σχετική πρόταση της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2023, όταν μια νεαρή γυναίκα κατήγγειλε τον αμυντικό της Παρί για επίθεση στο σπίτι του. Οι δύο πλευρές διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες εκδοχές, με τον 27χρονο πλέον Χακίμι να κάνει λόγο για «σκευωρία» και «προσπάθεια εκβιασμού» του, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό στη συμπεριφορά του.

Η πλευρά της υπεράσπισης του παίκτη τόνισε πως η κατηγορία βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο μιας γυναίκας που αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ούτε σε τεστ DNA και δεν έδωσε πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ υποστηρίζουν πως υπάρχουν μηνύματα στα οποία η ίδια σχεδίαζε να «ληστέψει» τον παίκτη.

Αντιθέτως, η δικηγόρος της καταγγέλλουσας προειδοποιεί πως η εντολέας του δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια διαστρεύλωσης της εικόνας της, επισημαίνοντας τις δυσκολίες και την κοινωνική κατακραυγή που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν καταγγέλλουν επώνυμα πρόσωπα για αντίστοιχες πράξεις.