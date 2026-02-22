Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο κόντρα στην Μετς, καθώς επικράτησε άνετα με 3-0 και έριξε από την κορυφή τη Λανς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Λανς και πάτησε ξανά στην κορυφή της Ligue 1. Η ομάδα του Ενρίκε επιβλήθηκε με 3-0 της ουραγού Μετς στο «Παρκ Ντε Πρενς» και αποσπάστηκε στο +2 από την ομάδα του Πιερ Σαζ.

Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι και επέβαλαν από την αρχή το ρυθμό τους. Μόλις στο 3ο λεπτό οι Παριζιάνοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Ντουέ. Ο 20χρονος δεξιός εξτρέμ πήρε την πάσα του Ζαΐρ - Εμερί, βγήκε τετ-α-τετ με τον Φίσερ και σκόραρε για το 1-0. Στις καθυστερήσει του α' μέρους (45'+4'), μετά από μια φάση διαρκείας στα καρέ του Φίσερ, ο Μπαρκολά με κεφαλιά έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Στο 77' ο Ράμος ανέβασε το δείκτη του σκορ, καθώς μετά από ωραία προσποίηση στον Σανέ, εκτέλεσε με ένα δυνατό σουτ για το 3-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν με το τελικό σκορ να μένει αμετάβλητο μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Νωρίτερα η Τουλούζ κόλλησε στο 1-1 με την Παρί FC εντός έδρας και έχασε ευκαιρία να πλησιάσει στην εξάδα, καθώς έμεινε στο -3. Στο 39' ο Μουνετσί έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, ενώ στο 87' ο Βινιόλο με κεφαλιά έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.