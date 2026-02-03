Γιάρεμτσουκ για την μεταγραφή του στην Λιόν: «Επικοινώνησαν για μένα και πέρσι αλλά δεν μπορούσε να γίνει»

Ο Ουκρανός διεθνής επιθετικός σε συνέντευξή του στο κανάλι της Λιόν αποκάλυψε ότι η γαλλική ομάδα τον ήθελε και πέρυσι.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ανάμεσα στις δηλώσεις του στο κανάλι της Λιόν στο Youtube μίλησε για την μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Γαλλία. Ο έμπειρος στράικερ ανέφερε ότι και πέρυσι υπήρχε ενδιαφέρον που δεν προχώρησε.

Συγκεκριμένα τόνισε πώς «είχα μία πολύ καλή σεζόν πέρυσι με την προηγούμενή μου ομάδα (προφανώς είναι ο Ολυμπιακός αυτή η ομάδα). Επικοινώνησαν για εμένα εκπρόσωποι της Λιόν αλλά ήταν περίπλοκο τότε (το να γίνει η μεταγραφή). Η μεταγραφή δεν μπορούσε να γίνει για μία σειρά από λόγους. Τώρα ήταν πιο εφικτά τα πράγματα. Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία (εννοεί της Λιόν για τώρα) ήθελα αμέσως να την αρπάξω».