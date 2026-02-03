Γιάρεμτσουκ για την μεταγραφή του στην Λιόν: «Επικοινώνησαν για μένα και πέρσι αλλά δεν μπορούσε να γίνει»
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ανάμεσα στις δηλώσεις του στο κανάλι της Λιόν στο Youtube μίλησε για την μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Γαλλία. Ο έμπειρος στράικερ ανέφερε ότι και πέρυσι υπήρχε ενδιαφέρον που δεν προχώρησε.
Συγκεκριμένα τόνισε πώς «είχα μία πολύ καλή σεζόν πέρυσι με την προηγούμενή μου ομάδα (προφανώς είναι ο Ολυμπιακός αυτή η ομάδα). Επικοινώνησαν για εμένα εκπρόσωποι της Λιόν αλλά ήταν περίπλοκο τότε (το να γίνει η μεταγραφή). Η μεταγραφή δεν μπορούσε να γίνει για μία σειρά από λόγους. Τώρα ήταν πιο εφικτά τα πράγματα. Όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία (εννοεί της Λιόν για τώρα) ήθελα αμέσως να την αρπάξω».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.