Τον αντικαταστάτη του Ντε Τσέρμπι βρήκε στο πρόσωπο του Χαμπίμπ Μπεγιέ η Μαρσέιγ, ο οποίος είναι και με τη βούλα προπονητής των Μασσαλών.

Η Μαρσέιγ βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της. Μόλις οκτώ ημέρες μετά το διαζύγιο με τον Ντε Τσέρμπι, οι Μασσαλοί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Χαμπίμπ Μπεγιέ, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία σε μια απαιτητική περίοδο για το σύλλογο, με φόντο τις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο 48χρονος τεχνικός έλυσε το συμβόλαιο που είχε με τη Ρεν και υπέγραψε έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο. Η επιλογή του Μπεγιέ μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι σημαίνει Μαρσέιγ. Ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από το 2003 και γρήγορα εξελίχθηκε σε βασικό «γρανάζι» της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χαμπίμπ Μπεγιέ ως νέου προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Μπεγιέ έχει χαράξει μια ξεχωριστή πορεία στο γαλλικό ποδόσφαιρο, πρώτα ως μαχητικός και σεβαστός ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια ως φιλόδοξος και απαιτητικός τεχνικός.

Γεννημένος στο Παρίσι, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με τη φανέλα του Στρασβούργου, όπου καθιερώθηκε γρήγορα ως αξιόπιστος δεξιός μπακ με ισχυρή αμυντική προσήλωση και αφοσίωση. Οι ηγετικές του ικανότητες και η σταθερότητά του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων.

Το 2003 μεταγράφηκε στη Μαρσέιγ, σε μια κομβική στιγμή της καριέρας του. Σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, με έντονη πίεση και παθιασμένους φιλάθλους, ανέβασε το επίπεδό του. Στη Μασσαλία, ο Σενεγαλέζος διεθνής δεν ήταν απλώς ένας αμυντικός· ενσάρκωνε το μαχητικό πνεύμα που απαιτεί ο σύλλογος. Με πειθαρχία στα μετόπισθεν και ικανότητα να προωθείται, κέρδισε την εμπιστοσύνη προπονητών και συμπαικτών, φτάνοντας να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το 2007 δοκίμασε την τύχη του στην Αγγλία, υπογράφοντας στη Νιουκάστλ, όπου γνώρισε την ένταση και τον ρυθμό της Premier League. Ακολούθησαν περάσματα από την Άστον Βίλα και την Ντονκάστερ Ρόβερς, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Η αγγλική εμπειρία εμπλούτισε τη τακτική του αντίληψη και τη συνολική του προσέγγιση στο παιχνίδι.

Η μετάβαση στην προπονητική ήταν φυσική εξέλιξη. Το 2021 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Red Star FC, όπου επέβαλε σαφή αγωνιστική ταυτότητα βασισμένη στην πειθαρχία, την ένταση και τη φιλοδοξία. Το 2024 οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο στη Ligue 2, πριν αποχωρήσει για τη Ρεν.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, ο κύκλος κλείνει με την επιστροφή του στη Μαρσέιγ. Από το χορτάρι του Βελοντρόμ στον πάγκο του γηπέδου, ο Μπεγιέ αναλαμβάνει μια αποστολή γεμάτη προκλήσεις, με σταθερές αρχές: ηγεσία, σκληρή δουλειά και πάθος».