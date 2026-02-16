Μετά την απομάκρυνση του Ντε Τσέρμπι, παρελθόν από τη Μαρσείγ αποτελεί και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μεντχί Μπενατία.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσείγ, Μεντxί Μπενάτια, ανακοίνωσε την Κυριακή (15/02) ότι αποχωρεί από τη θέση του στον γαλλικό σύλλογο, o οποίος πέρναει πλέον περίοδο κρίσης, λίγες μέρες μετά και την αποχώρηση του προπονητή Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι.

«Φεύγω με την αίσθηση ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά με λύπη που δεν κατάφερα να ηρεμήσω το κλίμα γύρω από την ομάδα», έγραψε ο Μπενάτια στο αποχαιρετηστήριο μήνυμα του.

«Παρά τις πρόσφατες αποτυχίες και ορισμένα σκληρά αθλητικά σενάρια, το έργο προχωρά. Αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω το τρέχον κλίμα. Νιώθω μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια, μια ρήξη για την οποία λυπάμαι βαθιά. Στη Μαρσέιγ, τα αποτελέσματα είναι ο μόνος κριτής».

«Γι’ αυτό, μετά από πολλή σκέψη, ανέλαβα την ευθύνη και αποφάσισα, ήδη από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, να τερματίσω τη συνεργασία μου με την OM. Φεύγω με την αίσθηση ότι έδωσα τα πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά με τη λύπη που δεν κατάφερα να ηρεμήσω το κλίμα γύρω από την ομάδα».

Le football va si vite et c’est le cas pour Benatia à l’OM 😬



▫️le 9 janvier dernier : « C’est difficile de se projeter à Marseille. 𝗠𝗢𝗜 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗠𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗨 𝗧𝗢𝗨𝗧 » ❌



▫️le 9 fevrier : il pose sa DÉMISSION de son poste à l’OM. pic.twitter.com/VVd1GbPFWN February 15, 2026

Ο πρώην αμυντικός της Γιουβέντους και της Μπάγερν Μονάχου εντάχθηκε στη Μαρσέιγ τον Νοέμβριο του 2023 ως αθλητικός σύμβουλος του προέδρου Πάμπλο Λονγκόρια, ενώ τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ανέλαβε και τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή.

Η αποχώρησή του έρχεται τέσσερις ημέρες μετά από εκείνη του Ιταλού τεχνικού, που αποχώρησε «με αμοιβαία συμφωνία» μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας ήττας με 5-0 από τη Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη Κυριακή (08/02).

Η Μαρσέιγ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της Ligue 1, ενώ το Σάββατο (14/02), ο Ζακ Αμπαρντονάδο ηγήθηκε της ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής στην εντός έδρας ισοπαλία με 2-2 εναντίον του Στρασβούργου.

Ο συγκεκριμένος αγώνας διεξήχθη σε «βαρύ» κλίμα, με τους παίκτες να γιουχάρονται άσχημα στο «Βελοντρόμ» από τους οπαδούς, οι οποίοι εισήλθαν στο γήπεδο 15 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης ως ένδειξη διαμαρτυρίας.