Ανατροπή στη Μαρσέιγ: Μένει μέχρι το τέλος της σεζόν ο Μπενατιά

Όπως όλα δείχνουν ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσείγ, Μεχντί Μπενατιά, αποφάσισε να αναιρέσει τη παραίτηση του και θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παρά την ανακοίνωση της αποχώρησης του την Κυριακή, λίγα 24ώρα μετά και από την απομάκρυνση του προπονητή, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο αθλητικός διευθυντής της Μαρσείγ, Μεχντί Μπενατιά θα παραμείνει τελικά στη θέση του, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση του ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Φρανκ ΜακΚορτ.

Ο Μπενατία υπέβαλε την παραίτησή του στις 9 Φεβρουαρίου και την γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσης που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αργά το βράδυ της Κυριακής (15/02), αμέσως μετά την ισοπαλία της ομάδας (2-2) κόντρα στο Στρασβούργο.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης (17/02) σημειώθηκε μια θεαματική ανατροπή και όπως όλα δείχνουν ο Μαροκινός θα παραμείνει στο «Βελοντρόμ», τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν και θα του δοθεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, καθώς θα είναι πλεόν εκείνος που «θα επιβλέπει το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων στη ΟΜ».

Ο διευρυμένος ρόλος του, όπως είναι λογικό, θα περιορίσει την επιρροή του προέδρου του συλλόγου, Πάμπλο Λονγκόρια, όπως επιβεβαίωσε και ο ΜακΚόρτ, αν και ο Ισπανός θα συνεχίσει να είναι ο εκπρόσωπος του συλλόγου της Μασαλίας στα γαλλικά και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜακΚόρτ:

«Αποφασισμένος να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Μαρσέιγ και να επιτύχει τους αθλητικούς στόχους της τρέχουσας σεζόν, ο Φρανκ ΜακΚόρτ ζήτησε από τον Μεχντί Μπενατιά να διατηρήσει τα καθήκοντά του μέχρι το τέλος της σεζόν. Γνωρίζοντας τις ευθύνες του απέναντι στον σύλλογο, ο Μεντχί Μπενατία συμφώνησε να παρατείνει την περίοδο παραμονής του μέχρι τον Ιούνιο και θα επιβλέπει όλες τις αθλητικές δραστηριότητες».

«Ο ρόλος του Πάμπλο Λονγκόρια θα πρέπει να εξελιχθεί προς τις θεσμικές του ευθύνες, προκειμένου να διατηρηθεί η εκπροσώπηση της Μαρσέιγ στους γαλλικούς φορείς και ιδιαίτερα στους ευρωπαϊκούς. Ο Φρανκ ΜακΚόρτ δηλώνει "Ως ιδιοκτήτης του συλλόγου, έρχομαι στη Μασσαλία και, για άλλη μια φορά, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, ώστε ο σύλλογος να παραμείνει επικεντρωμένος στους στόχους του, ιδίως στην πρόκριση στο επόμενο Champions League και σε μια υποδειγματική πορεία στο Κύπελλο Γαλλίας. Υπό την επίβλεψη του Μεχντί Μπενατιά, ο διορισμός νέου προπονητή θα ανακοινωθεί σύντομα. Η φιλοδοξία μου για τον σύλλογο παραμένει αμετάβλητη. Ας κινητοποιηθούμε, στην υπηρεσία της ΟΜ"».