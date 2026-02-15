Λιόν - Νις 2-0: Συνέχισε το νικηφόρο σερί
Η Λιόν διεύρυνε το νικηφόρο σερί της, καθώς επικράτησε εντός έδρας με 2-0 τη Νις και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Παράλληλα με το τρίποντο αυτό, εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Μαρσέιγ και ξέφυγε στο +5 από τους Μασσαλούς. Αντιθέτως η ομάδα του Πουέλ σημείωσε ακόμη μια γκέλα και συνεχίζει να παλεύει στη μάχη της παραμονής.
Η Νις μπήκε πιο αποφασισμένη στο παιχνίδι, αλλά οι γηπεδούχοι στις καθυστερήσεις του α' μέρους, βγήκαν σε καλά οργανωμένη αντεπίθεση και άνοιξαν το σκορ. Στο 45'+1' ο Τολισό πήρε την πάσα του Σουλκ μετά από ωραία συνεργασία των παικτών και σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 64' o Nάρτι διπλασίασε τα τέρματα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κακό διώξιμο του Βανχούτ και με δεξί τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Χάβρη - Τουλούζ 2-1
Η Τουλούζ υπέστη τη δεύτερη σερί ήττα με 2-1 από την Χάβρη των 10 παικτών από το 2ο λεπτό και απομακρύνεται από τις ψηλότερες θέσεις, καθώς έμεινε 10η και στο -4 από την εξάδα. Ο Σουμαρέ ήταν ο πρωταγωνιστής, αφού με δύο δικά του γκολ έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του (45', 53'). Ο Σιντιμπέ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει στο 45'+3', αλλά όπως αποδείχτηκε δεν ήταν αρκετό.
Λοριάν - Ανζέρ 2-0
H Λοριάν επικράτησε με 2-0 της Ανζέρ και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μειώνοντας παράλληλα στους τρεις βαθμούς από την εξάδα. Μόλις στο 9' ο Παγκίς άνοιξε το σκορ και στο 58' ο Μακένγκο «κλείδωσε» το τρίποντο.
Μετς - Οσέρ 1-3
Στη μάχη της επικίνδυνης ζώνης, η Οσέρ νίκησε με 3-1 της ουραγό Μετς, που χρεώθηκε με δύο αυτογκόλ και μείωσε στους 5 βαθμούς από τη σωτηρία. Αρχικά στο 4' ο Σανέ άνοιξε το σκορ για την αντίπαλό του, ενώ στο 76' ήταν η σειρά του Εμπουλά να πέσει σε λάθος γράφοντας το 2-0. Όμως στο 89' ο Ντανουά πέτυχε το 3-0, ενώ το γκολ της τιμής σημείωσε ο Μμπαλά στο 90'+4' για το τελικό 3-1.
