Ντε Τσέρμπι: «Θέλω να μείνω στην Μαρσέιγ για ακόμη 5-6 χρόνια»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το μέλλον του στη Μαρσέιγ ξεκαθαρίζοντας πως επιθυμεί να παραμείνει στον γαλλικό σύλλογο.

Η Μαρσέιγ υπέστη οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για επιθυμία του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι να αποχωρεί από τον πάγκο των Μασσαλών, ενώ το τελευταίο διάστημα το όνομα του είχε συνδεθεί και με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε για τον αγώνα του Σαββάτου κόντρα στην Παρί FC, ο Ιταλός τεχνικός δεν επιβεβαίωσε αν είχε την σκέψη απόλυσης αλλά τόνισε πως επιθυμεί να μείνει στον σύλλογο για πολλά χρόνια ακόμα: «Δεν υπάρχει τίποτα προς επιβεβαίωση. Ήμουν ο προπονητής της Μαρσέιγ και εξακολουθώ να είμαι. Ήταν απλώς μια μεταξύ μας ανάλυση. Ήμουν στη σημερινή προπόνηση και θα βρίσκομαι στον πάγκο το Σάββατο».

Ο Ντε Τσέρμπι επίσης εξέφρασε την αγάπη του για την Μαρσέιγ, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι έχει την στήριξη των παικτών: «Έχω τη δύναμη να μείνω στη Μαρσέιγ για πέντε ή έξι χρόνια ακόμα, γιατί αγαπώ αυτό το μέρος, είναι το πάθος μου. Αυτό που με απογοητεύει είναι η έλλειψη σταθερότητας. Αυτές οι ήττες αφήνουν το αποτύπωμά τους, αλλά έχουμε τη δύναμη να σηκωθούμε ξανά. Οι παίκτες είναι μαζί μου και με υποστηρίζουν».