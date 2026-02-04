Η Μαρσέιγ επιβλήθηκε της Ρεν με 3-0 και προκρίθηκε χωρίς ζόρι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η Μαρσέιγ δεν συνάντησε καμία δυσκολία κόντρα στη Ρεν και με 3-0 «κλείδωσε» την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Μόλις δύο λεπτά χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι για να πάρουν κεφάλι στο ματς. Στο 2' ο Γκουιρί, αφού πήρε την πάσα του Γουεά, βγήκε τετ-ατ-τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Μασσαλοί μπήκαν δυναμικά και στο β΄ημίχρονο, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο 46' ο Γκρίνγουντ έδωσε αέρα δύο τερμάτων με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ. Στο 83' ο Ομπαμεγιάνγκ, δέχθηκε την πάσα του Γκρίνγουντ και εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 3-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απειλήσουν χωρίς όμως αποτέλεσμα με το 3-0 να παραμένει ως το φινάλε.

Νωρίτερα στο άλλο ματς, η Ρεμς επικράτησε επίσης με 3-0 της Λε Μαν με δύο γκολ του Λεόνι (38' , 71') και ένα του Μπενχατάμπ (84') και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.