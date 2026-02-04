Μαρσέιγ - Ρεν 3-0: Άνετη πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Γαλλίας
Η Μαρσέιγ δεν συνάντησε καμία δυσκολία κόντρα στη Ρεν και με 3-0 «κλείδωσε» την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Γαλλίας.
Μόλις δύο λεπτά χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι για να πάρουν κεφάλι στο ματς. Στο 2' ο Γκουιρί, αφού πήρε την πάσα του Γουεά, βγήκε τετ-ατ-τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Μασσαλοί μπήκαν δυναμικά και στο β΄ημίχρονο, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο 46' ο Γκρίνγουντ έδωσε αέρα δύο τερμάτων με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ. Στο 83' ο Ομπαμεγιάνγκ, δέχθηκε την πάσα του Γκρίνγουντ και εκτέλεσε χαμηλά στην αριστερή γωνία για το 3-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απειλήσουν χωρίς όμως αποτέλεσμα με το 3-0 να παραμένει ως το φινάλε.
Νωρίτερα στο άλλο ματς, η Ρεμς επικράτησε επίσης με 3-0 της Λε Μαν με δύο γκολ του Λεόνι (38' , 71') και ένα του Μπενχατάμπ (84') και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.