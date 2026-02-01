Παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 75', η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να νικήσει 2-1 το Στρασβούργο εκτός έδρας με γκολ του Μέντες (81') και να επιστρέψει στην κορυφή.

Το Στρασβούργο πήγε να βάλει... στοπ στην Παρί Σεν Ζερμέν, όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε 2-1 στην Αλσατία με δέκα παίκτες και προσπέρασε εκ νέου τη Λανς στη βαθμολογία της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι με τον Πανιτσέλι στο 20', με τον Μαγιουλού να ανοίγει το σκορ για τους Παριζιάνους δύο λεπτά αργότερα. Ωστόσο, ο Ντουέ ισοφάρισε μέσα σε ένα πεντάλεπτο για τους Αλσατούς, επαναφέροντας την ισορροπία.

Το 1-1 έμεινε για αρκετή ώρα, με τον Χακίμι να αποβάλλεται για σκληρό μαρκάρισμα στο 75' και να αγχώνει την Παρί, εντούτοις έξι λεπτά αργότερα, ο Μέντες τη λύτρωσε, γράφοντας το τελικό 2-1 με κεφαλιά και χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σπουδαίο διπλό.

Λιόν – Λιλ 1-0

Συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της η Λιόν, που επικράτησε 1-0 της Λιλ εντός έδρας και εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, παραμένοντας στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 37ο λεπτό ο Νάρτεϊ.

Ανζέ – Μετς 1-0

Ακόμη ένα βήμα για την παραμονή έκανε η Ανζέ, που επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Μετς και την άφησε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης, ο Μουτόν, στο 25ο λεπτό, με τους ηττημένους να παίζουν με δέκα παίκτες από το 9' λόγω αποβολής του Γκμπαμέν.

Νις – Μπρεστ 2-2

Γλίτωσε τα χειρότερα η Νις, που πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) ενάντια στην Μπρεστ παρότι βρέθηκε να χάνει με δύο τέρματα. Η Σταντ πήρε σημαντικό προβάδισμα με Ντελ Καστίγιο (15' πέν.) και Ντουμπιά (23'), ωστόσο οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν με Αμπντί (63') και Ουαχί (71').

Τουλούζ – Οσέρ 0-0

Την ευκαιρία να κάνει βήμα Ευρώπης έχασε η Τουλούζ, που κόλλησε στο 0-0 με την Οσέρ εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι είχαν ακυρωθέν γκολ με τον Χιντάλγκο στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης και με τον βαθμό της ισοπαλίας παρέμειναν όγδοοι στη βαθμολογία, την ώρα που η Οσέρ είναι προτελευταία.