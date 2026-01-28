Ο Βιτίνια με ένα εξαιρετικό σουτ άνοιξε το σκορ για την Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Νιούκαστλ.

Μετά από ωραία συνεργασία των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Βιτίνια πήρε την πάσα του Κβαρατσχέλια λίγο έξω από την περιοχή και αφού προσπέρασε τον αντίπαλό του, με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα γράφοντας το 1-0. Λίγο νωρίτερα ο Ντεμπελέ αστόχησε σε πέναλτι.