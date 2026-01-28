Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ: Ο Βιτίνια έδωσε το προβάδισμα (vid)
Μετά από ωραία συνεργασία των παικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Βιτίνια πήρε την πάσα του Κβαρατσχέλια λίγο έξω από την περιοχή και αφού προσπέρασε τον αντίπαλό του, με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα γράφοντας το 1-0. Λίγο νωρίτερα ο Ντεμπελέ αστόχησε σε πέναλτι.
It's in the back of the net! Vitinha finds a way to slip the ball past the goalkeeper!— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
🇪🇺 PSG 1-0 Newcastlepic.twitter.com/i05PqsPw9g
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.