Παρί Σεν Ζερμέν, μεταγραφές: Δικός της ο Ντρο Φερνάντεθ έως το 2030
Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι και με τη βούλα από το βράδυ της Δευτέρας (26/1) ο Ντρο Φερνάντεθ, το «διαμάντι» που είχε στα χέρια της αλλά... έχασε εν τέλει η Μπαρτσελόνα.
Ο 18χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός ενημέρωσε μέσω των εκπροσώπων του την διοίκηση των «μπλαουγκράνα» πως επρόκειτο να αποχωρήσει, με τους ανθρώπους της νταμπλούχου μάταια να προσπαθούν να του αλλάξουν γνώμη και τον Χάνσι Φλικ να είναι έξαλλος με την απόφαση του παίκτη του. Έτσι, οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία ύψους 8 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του Ντρο.
Οι Παριζιάνοι τον ανακοίνωσαν, ενημερώνοντας πως η μεταξύ τους συμφωνία έχει ισχύ έως το 2030, με τον ίδιο να διαλέγει τον αριθμό 27 και να δηλώνει περήφανος για την ένταξή του σε αυτόν τον «τεράστιο» σύλλογο, όπως είπε.
«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που εντάσσομαι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας για μένα και για την οικογένειά μου. Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ένας τεράστιος σύλλογος που παρακολουθώ από τότε που ήμουν παιδί και όπου μερικοί μεγάλοι θρύλοι έχουν γράψει ιστορία. Αυτή τη στιγμή, είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος και έχω κίνητρο να παίξω και να δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα».
Bienvenue Dro ! ✍️ pic.twitter.com/jKwo44iFIE— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026
