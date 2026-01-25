Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν ήρθαν σε συμφωνία για τον Ντρο Φερνάντεθ, ο οποίος γίνεται και επίσημα κάτοικος Παρισιού.

Το τελευταίο διάστημα ο νεαρός ποδοσφαιριστής Ντρο Φερνάντεθ από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα ήταν στο επίκεντρο λόγω της επιθυμίας του να αφήσει τον σύλλογο και να ακολουθήσει το δρόμο για το Παρίσι προκειμένου να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι συζητήσεις ήταν αρκετές το τελευταίο διάστημα και το τελικό deal έκλεισε ανάμεσα στις δύο ομάδες, με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια , αναμένεται να είναι περίπου στα 8 εκατ. ευρώ. Ο 18χρονος είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από το σύλλογο εδώ και καιρό, ενώ από τις 16 Ιανουαρίου ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Χάνσι Φλικ είχε δηλώσει έντονα την δυσανασχέτησή του για το γεγονός ότι ταλέντα όπως ο Ντρο θέλουν να φύγουν από το περιβάλλον των Μπλαουγκράνα, τονίζοντας ότι η ακαδημία του συλλόγου είναι η καλύτερη για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή ώστε να εξελιχθεί.