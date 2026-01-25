Η Μαρσέιγ έβαλε φρένο στης Λανς, καθώς επικράτησε με 3-1 και την έριξε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κάτω από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μαρσέιγ επικράτησε άνετα της Λανς με 3-1 και της στέρησε την ευκαιρία να προσπεράσει την Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Μασσαλοί είναι στην 3η θέση με 38 βαθμούς και στο -5 από την αντίπαλό της. Ο Νουανέρι, το νέο απόκτημα της ομάδας της Μασσαλίας, συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ.

Μόλις στο 3' ο Γκουιρί άνοιξε το σκορ, ενώ 10 λεπτά αργότερα ο Νουανέρι, αφού απέφυγε τον αντίπαλό του, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία και έκανε το 2-0. Στο 75' ο Γκουιρί χτύπησε ξανά στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία. Η αντίδραση των φιλοξενουμένων ήρθε στο 85' με ένα σουτ του Φοφανά.

Χωρίς νίκη παραμένει η Μονακό

Η Μονακό συνεχίζει τα στραβοπατήματα, αφού ούτε τώρα βρήκε το δρόμο προς τη νίκη. Στα τελευταία παιχνίδια μετράει τέσσερις σερί ήττες, ενώ τώρα προστέθηκε και η ισοπαλία κόντρα στη Χάβρη με 0-0. Οι Μονεγάσκοι είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες χωρίς όμως να μπορέσουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ.

Σημαντική νίκη η Λοριάν

Η Λοριάν πέρασε από την έδρα της Ρεν με 2-0 και συνεχίζει την ανάβασή της. Μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την ομάδα του Μπέγε που βρίσκεται στην 6η θέση και οδηγεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Μόλις στο 3' ο Μακένγκο σημείωσε το 1-0 και στο 77' ο Παζίς διαμόρφωσε το τελικό 2-0.