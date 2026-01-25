Μαρσέιγ - Λανς 3-1: Δώρο από τους Μασσαλούς στην Παρί
Η Μαρσέιγ επικράτησε άνετα της Λανς με 3-1 και της στέρησε την ευκαιρία να προσπεράσει την Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Μασσαλοί είναι στην 3η θέση με 38 βαθμούς και στο -5 από την αντίπαλό της. Ο Νουανέρι, το νέο απόκτημα της ομάδας της Μασσαλίας, συνδύασε το ντεμπούτο του με γκολ.
Μόλις στο 3' ο Γκουιρί άνοιξε το σκορ, ενώ 10 λεπτά αργότερα ο Νουανέρι, αφού απέφυγε τον αντίπαλό του, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία και έκανε το 2-0. Στο 75' ο Γκουιρί χτύπησε ξανά στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία. Η αντίδραση των φιλοξενουμένων ήρθε στο 85' με ένα σουτ του Φοφανά.
Χωρίς νίκη παραμένει η Μονακό
Η Μονακό συνεχίζει τα στραβοπατήματα, αφού ούτε τώρα βρήκε το δρόμο προς τη νίκη. Στα τελευταία παιχνίδια μετράει τέσσερις σερί ήττες, ενώ τώρα προστέθηκε και η ισοπαλία κόντρα στη Χάβρη με 0-0. Οι Μονεγάσκοι είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες χωρίς όμως να μπορέσουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ.
Σημαντική νίκη η Λοριάν
Η Λοριάν πέρασε από την έδρα της Ρεν με 2-0 και συνεχίζει την ανάβασή της. Μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την ομάδα του Μπέγε που βρίσκεται στην 6η θέση και οδηγεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Μόλις στο 3' ο Μακένγκο σημείωσε το 1-0 και στο 77' ο Παζίς διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.