Ο Λούκας Ερναντές και η οικογένειά του απάντησαν στις κατηγορίες Κολομβιανών για human trafficking και αδήλωτη εργασία.

Ο Λούκας Ερναντές και η οικογένειά του βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής για άσχημο λόγο, καθώς ζευγάρι Κολομβιανών τους κατήγγειλε για human trafficking και αδήλωτη εργασία, υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι και τα παιδιά τους εργάζονταν μέχρι και για 72 ώρες την εβδομάδα για πενιχρές απολαβές.

Από την πλευρά του Γάλλου ποδοσφαιριστή και της συζύγου του, ήρθε η σχετική απάντηση στις κατηγορίες, με τη δήλωσή τους να αναφέρει πως «ανοίξαμε το σπίτι μας και τις ζωές μας σε ανθρώπους που μας παρουσιάστηκαν σαν φίλοι, που ζητούσαν την ευγένειά μας και για τους οποίους νιώσαμε στοργή.

Τους βοηθήσαμε, τους στηρίξαμε και τους πιστέψαμε όταν μας είπαν ότι βρίσκονταν σε διαδικασία κανονικοποίησης της κατάστασής τους. Η εμπιστοσύνη αυτή προδόθηκε. Δυστυχώς, δεν είμαστε οι πρώτοι που βιώνουμε κάτι τέτοιο. Όπως πολλοί άλλοι πριν από εμάς, χειραγωγηθήκαμε συναισθηματικά από αλλαγμένες ιστορίες και λανθασμένες διαβεβαιώσεις. Ποτέ δεν δράσαμε με άσχημο σκοπό ή παράνομο. Φερθήκαμε σαν άνθρωποι και πάθαμε, επώδυνα, ότι η συμπόνοια μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης».