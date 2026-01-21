Σοκαριστικά δημοσιεύματα ήρθαν στο φως σχετικά με τον Λούκα Ερναντές και την σύζυγο του, Βικτόρια Τριάι, οι οποίο κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας «Paris Match», ο Λούκας Ερναντές, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός για τους εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, κατηγορείται μαζί με την σύζυγο του, Βικτόρια Τριάι, για human trafficking (εμπορία ανθρώπων) και αδήλωτη εργασία μετά από επώνυμη καταγγελία που έφτασε στα χέρια της αστυνομίας των Βερσαλιών.

Αναλυτικότερα, μία κολομβιανή οικογένεια, αποτελούμενη από έναν πατέρα, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, εργαζόταν για το ζευγάρι μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς.

Οι ενάγοντες κατείχαν διάφορες θέσεις εργασίας μέσα στην οικία των Ερναντές, δουλεύοντας μεταξύ άλλων ως φύλακες, σεκιουριτάδες, καθαρίστριες σπιτιών, μάγειρες και νταντάδες, γεγονός που οδήγησε την οικογένεια να υποβάλει μήνυση εναντίον του ζευγαριού για υπερβολικά πολλές ώρες αδήλωτης εργασίας, με οικονομικές απολαβές πολύ χαμηλότερες από το προαπαιτούμενο.

Όπως φημολογείται τα ενήλικα μέλη της κολομβιανής οικογένειας, φέρεται να εργάζονταν γύρω στις 72 με 84 ώρες την εβδομάδα, κάτω υπό άθλιες συνθήκες.

Οι υποσχέσεις για νόμιμα έγγραφα

Η ιστορία μεταξύ της οικογένειας από την Μπογκοτά και της οικογένειας του ποδοσφαιριστή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024. Εκείνη την εποχή, η μεγάλη κόρη της οικογένειας, η οποία βρισκόταν ακόμα στην Κολομβία, επικοινώνησε με τη Βικτόρια Τριάι.

«Γνωριστήκαμε στην Κολομβία. Είχε έρθει για χειρουργική επέμβαση και εγώ ήμουν η νοσοκόμα της. Εκεί κρατούσε τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Στη συνέχεια, επικοινώνησε ξανά μαζί μου για να μου ζητήσει να έρθω να εργαστώ γι' αυτούς. Μου υποσχέθηκε ότι θα μου έδινε νομικά έγγραφα εντός έξι μηνών, ώστε να είμαι σε καλή κατάσταση και να μπορώ να ταξιδεύω μαζί τους οπουδήποτε στον κόσμο. Δέχτηκα επειδή ήμουν ενθουσιασμένη και επειδή υποσχέθηκε να με βοηθήσει με τα έγγραφα», δήλωσε η ενάγουσα στο «Paris Match».

Τον Σεπτέμβριο του 2024, αφού πέρασε μερικές μέρες με την οικογένεια Ερνάντες στη πόλη Μαρμπέγια, η γυναίκα έφτασε στη Γαλλία χωρίς τουριστική βίζα, έχοντας μόνο το διαβατήριό της και άρχισε να εργάζεται στο σπίτι του ζευγαριού παράνομα. «Έφτασα παράνομα. Τα έγγραφα δεν είχαν ετοιμαστεί ακόμα. Είπε ότι μιλούσαν με τους δικηγόρους τους για να με βοηθήσουν, αλλά δεν έγινε ποτέ τίποτα», εξηγεί.

Μετά από μερικές εβδομάδες, ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν και η σύντροφός του, της εξήγησαν ότι χρειάζονταν περισσότερο προσωπικό, ιδιαίτερα για την ασφάλεια και τη συντήρηση της πολυτελούς τους κατοικία και έτσι η κοπέλα σκέφτηκε να φέρει στη Γαλλία τη μητέρα της, τον πατέρα της και τους δύο αδελφούς της, οι οποίοι έφτασαν στη χώρα σε «δόσεις» μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2024. «Μας υποσχέθηκαν μια καλή ποιότητα ζωής και ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε στη Γαλλία νόμιμα».

Το πρόβλημα ήταν πως η πρόσληψη των πέντε υπαλλήλων δεν δηλώθηκε εκ των προτέρων ούτε στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης ούτε στις φορολογικές αρχές. Δεν έχουν εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, καθώς οι μισθοί τους καταβάλλονται αποκλειστικά σε μετρητά. «Πρόκειται για μια ολόκληρη οικογένεια που στερείται των δικαιωμάτων της. Χωρίς συμβάσεις εργασίας, δεν δικαιούνται επιδόματα ανεργίας ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Κι όμως, πρόκειται για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, περιτριγυρισμένο από πολυάριθμους δικηγόρους, τόσο στην ιδιωτική του ζωή όσο και στον σύλλογό του. Το γεγονός ότι ποτέ δεν καταδέχτηκε να τους παράσχει σύμβαση εργασίας καταδεικνύει την εκ προθέσεως φύση του αδικήματος», τόνισε η δικηγόρος των εναγόντων.

Τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οι εργαζόμενοι δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβάσεις εργασίας, υπέγραψαν συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι έλαβαν «πλαστές ισπανικές ταυτότητες» από τον εργοδότη τους, με σκοπό να «δώσουν την εντύπωση μιας απόλυτα νόμιμης κατάστασης».

Ο Λούκας Ερνάντεζ και η σύντροφός του «εντελώς έκπληκτοι»

Σε επικοινωνία που είχε η γαλλική εφημερίδα με τον ατζέντη του παίκτη, Φρανκ Χοκμίλερ, εκείνος ισχυρίστηκε πως τόσο ο παίκτης όσο και η σύντροφός του δεν γνώριζαν την καταγγελία και διαβεβαίωσε ότι ο Λούκας Ερνάντεζ και η Βικτόρια Τριάι ήταν «έκπληκτοι».

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής αμυντικός δεν είναι ο πρώτος παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν που στοχοποιείται από παρόμοια καταγγελία. Τον Ιούνιο του 2024, ένας άνδρας υπέβαλε καταγγελία για αδήλωτη εργασία εναντίον του Κέιλορ Νάβας, πρώην τερματοφύλακα των Παριζιάνων. «Μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης, οι οποίες περιέχουν ψευδείς, αβάσιμες και πολύ σοβαρές κατηγορίες που επηρεάζουν εμένα και την οικογένειά μου, αποφάσισα να παραπέμψω το θέμα στους δικηγόρους μου προκειμένου να λάβουν όλα τα κατάλληλα νομικά μέτρα», είχε πει ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας τότε σε δηλώσεις του.