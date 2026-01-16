Παρί Σεν Ζερμέν - Λιλ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή με υπογραφή Ντεμπελέ
H Παρί Σεν Ζερμέν άφησε πίσω της τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, καθώς επικράτησε της Λιλ με 3-0 στο «Παρκ Ντε Πρενς». Με την νίκη αυτή ακούμπησε την κορυφή της βαθμολογίας φτάνοντας τους 42 βαθμούς έστω και προσωρινά, αφού η Λανς είναι δεύτερη με παιχνίδι λιγότερο. Μόλις στο 13΄ ο Ντεμπελέ πήρε την πάσα του Βιτίνια και με έναν κεραυνό λίγο έξω από την περιοχή εκτέλεσε στην αριστερή γωνία ανοίγοντας το σκορ. Στο 64΄ο Γάλλος έσκαψε τον Οζέρ και έκανε το 2-0 φτάνοντας τα οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν. Στο 90΄+3' ο Μπαρκόλα από κοντινή απόσταση, έκανε το τελικό 3-0 και «κλείδωσε» το τρίποντο. Από την άλλη, η Λιλ βρίσκεται στην 4η θέση με 32 βαθμούς.
Συνεχίζεται η κρίση της Μονακό
Η Λοριάν έβαλε δύσκολα στην Μονακό και με 3-1 έφυγε από την έδρα των Μονεγάσκων, οι οποίοι αγνοούν την νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και έχουν κολλήσει στην 9η θέση. Στο 68' μετά από λάθος στην άμυνα ο Ντιένγκ έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Στο 76' όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ανσού Φατί, αφού πήρε το ριμπάουντ γράφοντας το 1-1. Η Λοριάν όμως δεν είχε πει ακόμα την τελευταία λέξη και μέσα σε δύο λεπτά γύρισε το ματς. Στο 86΄ο Μακένγκο πέτυχε το 2-1 μετά από ασίστ του Καρίμ και στο 87΄ ο Καρίμ χρίστηκε σκόρερ. Μετά από μια ωραία ατομική ενέργεια εκτέλεσε στην δεξιά γωνιά για να διαμορφώσει το τελικό 3-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.