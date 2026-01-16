H Παρί Σεν Ζερμέν με πρωταγωνιστή Ντεμπελέ επικράτησε της Λιλ με 3-0 και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην κορυφή της Ligue 1.

H Παρί Σεν Ζερμέν άφησε πίσω της τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, καθώς επικράτησε της Λιλ με 3-0 στο «Παρκ Ντε Πρενς». Με την νίκη αυτή ακούμπησε την κορυφή της βαθμολογίας φτάνοντας τους 42 βαθμούς έστω και προσωρινά, αφού η Λανς είναι δεύτερη με παιχνίδι λιγότερο. Μόλις στο 13΄ ο Ντεμπελέ πήρε την πάσα του Βιτίνια και με έναν κεραυνό λίγο έξω από την περιοχή εκτέλεσε στην αριστερή γωνία ανοίγοντας το σκορ. Στο 64΄ο Γάλλος έσκαψε τον Οζέρ και έκανε το 2-0 φτάνοντας τα οκτώ γκολ τη φετινή σεζόν. Στο 90΄+3' ο Μπαρκόλα από κοντινή απόσταση, έκανε το τελικό 3-0 και «κλείδωσε» το τρίποντο. Από την άλλη, η Λιλ βρίσκεται στην 4η θέση με 32 βαθμούς.

Συνεχίζεται η κρίση της Μονακό

Η Λοριάν έβαλε δύσκολα στην Μονακό και με 3-1 έφυγε από την έδρα των Μονεγάσκων, οι οποίοι αγνοούν την νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια και έχουν κολλήσει στην 9η θέση. Στο 68' μετά από λάθος στην άμυνα ο Ντιένγκ έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Στο 76' όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Ανσού Φατί, αφού πήρε το ριμπάουντ γράφοντας το 1-1. Η Λοριάν όμως δεν είχε πει ακόμα την τελευταία λέξη και μέσα σε δύο λεπτά γύρισε το ματς. Στο 86΄ο Μακένγκο πέτυχε το 2-1 μετά από ασίστ του Καρίμ και στο 87΄ ο Καρίμ χρίστηκε σκόρερ. Μετά από μια ωραία ατομική ενέργεια εκτέλεσε στην δεξιά γωνιά για να διαμορφώσει το τελικό 3-1.