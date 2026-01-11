Ο Λουίς Ενρίκε έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να απορρίπτει νέα πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λουίς Ενρίκε απάντησε στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αρνήθηκε νέο συμβόλαιο από την Παρί Σεν Ζερμέν. Το τελευταίο διάστημα πολλά δημοσιεύματα ήθελαν τον Καταλανό προπονητή να αποχωρεί στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ πολλοί τον συνέδεαν με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρόλα αυτά ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε απόρριψη σε νέα πρόταση των Παριζιάνων επισημαίνοντας ότι αυτές οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές: «Αυτές είναι φήμες που κυκλοφορούν πάντα γύρω από την Παρί Σεν Ζερμέν. Έχουμε συνηθίσει, είναι κάτι ιδιωτικό και έτσι θα παραμείνει. Υπάρχουν πολλά fake news. Προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τους παίκτες και την ομάδα, αλλά τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να συμβεί»

«Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν ιδιωτικές. Ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε ήρεμοι και χαλαροί. Κανονικά πρέπει να διαχειρίζεσαι προβλήματα μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μας αποσταθεροποιήσουν εκτός γηπέδου με ψευδείς ειδήσεις. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα μας».