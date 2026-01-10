Ο Ουσμάν Ντεμπελέ λέει «όχι» σε πρόταση ανανέωσης της Παρί Σεν Ζερμέν ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και ζητάει τα διπλάσια για να βάλει την υπογραφή του!

Το 2025 ήταν η χρόνιά του! Το «ασχημόπαπο» της Μπαρτσελόνα μέσα σε λίγο διάστημα έγινε ο κύκνος του Παρισιού με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του τρεμπλ και τον ίδιο στο υψηλότερο βάθρο στην ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναγεννήθηκε μέσα στο 2025 και ξεδίπλωσε επιτέλους το πλήρες φάσμα των ικανοτήτων του, με τους Γάλλους να σηκώνουν μανίκια και να ξεκινούν τις πρώτες διεργασίες για να τον κρατήσουν για πολλά ακόμα χρόνια στην πόλη του Φωτός.

Σύμφωνα με το «RMC», οι ηγέτες της Παρί Σεν Ζερμέν άνοιξαν επαφές με την πλευρά Ντεμπελέ για την ανανέωση της συνεργασίας τους πέρα από το 2028, προσφέροντας ετήσιο μισθό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στον Γάλλο αστέρα για να τον «δέσουν» στην ομάδα.

Παρόλα αυτά το έγκριτο «Foot Mercato» με δικό του ρεπορτάζ παρουσιάζει περίπλοκη την υπόθεση και τονίζει πως ο Ντεμπελέ δεν θα βάλει την υπογραφή του υπό αυτούς τους όρους. Το εν λόγω Μέσο τονίζει πως ο 28χρονος δεν είναι ικανοποιημένος από την οικονομική πλευρά του deal και ζητάει τα διπλάσια για να δώσει τα χέρια με τον σύλλογο!

Το μεγάλο χάσμα στις οικονομικές αξιώσεις αποτελεί και τον λόγο που ο Ντεμπελέ θα αρνηθεί επισήμως μέσα στο επόμενο διάστημα την πρόταση των Παριζιάνων, οι οποίοι θα πρέπει να επανέλθουν με βελτιωμένους όρους για να καταλήξουν σε συμφωνία.