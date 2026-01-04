Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το ντέρμπι της πόλης κόντρα στην νεοφώτιστη Παρί FC (2-1) και πλησίασε στον πόντο από την κορυφή της βαθμολογίας.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Παρκ ντε Πρενς» κόντρα στην νεοφώτιστη Παρί, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πήρε τη δεύτερη διαδοχική νίκη, αν και τα βρήκε σκούρα. Κακό το α' μέρος, ωστόσο λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα ο Ντουέ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους μετά από εξαιρετική διαγώνια πάσα του Ρουίς. Πέντε λεπτά μετά την έναρξη του β΄ημιχρόνου η Παρί FC ισοφάρισε με τον Ζεμπέλς μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι γηπεδούχοι όμως ανέκτησαν το προβάδισμα με τον Ντεμπελέ που πήρε την μπάλα μες στην περιοχή και σημείωσε το 2-1. Oι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απειλήσουν στα τελευταία λεπτά, αλλά το σκορ έμεινε αμετάβλητο.