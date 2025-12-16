Όπως προκύπτει από τα γαλλικά και διεθνή ΜΜΕ, το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η Παρί θα πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο πάνω από 55 εκατ. ευρώ.

Αρκετά ακόμη χρήματα αναμένεται να δει στον τραπεζικό του λογαριασμό το προσεχές διάστημα ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς η περιβόητη διαμάχη του με την Παρί Σεν Ζερμέν για οφειλές έληξε υπέρ του Γάλλου σούπερ σταρ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης καλούνται να καταβάλουν στον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης το ποσό των 55 εκατ. ευρώ, συν τα επιδόματα αδείας, με το συνολικό νούμερο να πλησιάζει τα 61 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το γαλλικό δικαστήριο εργατικών διαφορών πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση και τα χρήματα αυτά αφορούν μπόνους και μη καταβληθέντες μισθούς για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024.

Παρότι από πλευράς της η γαλλική ομάδα είχε ζητήσει και εκείνη αποζημίωση για τον 25χρονο που αποχώρησε ως ελεύθερος, πλέον έχει... αποδεχθεί ότι πρέπει να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, ενώ όλες οι άλλες υποθέσεις και από τις δύο πλευρές απορρίφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυρισμών του Μπαπέ για ηθική παρενόχληση, δυσφήμιση και αναταξινόμηση συμβολαίου.