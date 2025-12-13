Στην κορυφή της Ligue 1 επανήλθε η Παρί Σεν Ζερμέν που απέδρασε με 3-2 από την έδρα της ουραγού Μετς και βρίσκεται πλέον στο +2 από την Λανς.

Απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο για το Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν «κόλλησε» μένοντας... άσφαιρη. Στη Ligue 1, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν σε θέση κυνηγού καθώς η εξαιρετική φέτος Λανς της είχε «κλέψει» την πρωτιά. Ωστόσο, οι Παριζιάνοι επικράτησαν -έστω και αγχωτικά- 3-2 της ουραγού Μετς και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η υπεροχή του πρώτου μέρους μεταφράστηκε σε προβάδισμα για τις βάσεις της νίκης. Ο Ράμος με κοντινή κεφαλιά στο 31' έκανε το 1-0, ενώ στο 39' ο 18χρονος Εντζαντού διπλασίασε τα τέρματα της Παρί. Η Μετς παρ' όλα αυτά δεν έμεινε άπραγη, μειώνοντας άμεσα σε 1-2 με το... ριμπάουντ του Ντεμινγκέ. Η Παρί, χωρίς να παίζει με το πόδι στο γκάζι, βρήκε και τρίτο τέρμα με το σλάλομ και το άψογο τελείωμα του Ντουέ στο 63ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα είχε και δοκάρι με τον Εμπαγιέ. Η Μετς έκανε ξανά αισθητή την παρουσία της μειώνοντας εκ νέου με τον Τσιταϊσβίλι, χωρίς να αποτρέψει την ήττα.

Το τελικό 3-2 υπέρ της Παρί, την έφερε και πάλι μόνη πρώτη στη Ligue 1 με 36 βαθμούς, στο +2 από την Λανς που αντιμετωπίζει την Κυριακή (14/12) την ντεφορμέ Νις. Τέταρτη διαδοχική ήττα για την Μετς που παρέμεινε στον «πάτο» της βαθμολογίας. Νωρίτερα, η Ρεν νίκησε με 3-1 την Μπρεστ, προσπέρασε την Λιόν και πάτησε στην πεντάδα.