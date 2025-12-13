Τιάγκο Σίλβα: «Η σχέση Εμπαπέ - Νεϊμάρ διαλύθηκε, αλλά δεν ξέρω ποιος φταίει»

Ο Τιάγκο Σίλβα μίλησε για τη φιλία Νεϊμάρ-Μπαμπέ, τις όμορφες στιγμές τους στο Παρίσι και τη λύπη του για τη ρήξη τους.

Ο πρώην αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε χωρίς περιστροφές στη Marca για την έντονα σχολιασμένη σχέση του Μπαμπέ με τον Νεϊμάρ και εξέφρασε τη λύπη του για την απόσταση που δημιουργήθηκε.

Ο Σίλβα θυμήθηκε τις πρώτες ημέρες των Μπαπέ και Νεϊμάρ στο Παρίσι: «Θυμάμαι το Champions Trophy κόντρα στη Μονακό στο Μαρόκο. Στο τέλος του αγώνα, ο Μπαπέ πλησίασε και μου είπε: ‘Ακόμα κι αν υπογράψει ο Νεϊμάρ, εγώ θέλω επίσης να έρθω και να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Αν μπορούσες να μιλήσεις με τον πρόεδρο…’».

Το καλοκαίρι εκείνο οι δύο σταρ ήταν πολύ κοντά και μοιράζονταν στιγμές μέσα και έξω από το γήπεδο και απολάμβαναν κάθε μέρα μαζί: «Ήταν πολύ δεμένοι, από αυτούς που απολαμβάνουν κάθε στιγμή», τόνισε ο Σίλβα. Ωστόσο η φιλία αυτή δεν κράτησε για πάντα:«Δεν κατάλαβα γιατί απομακρύνθηκαν. Δεν ήμουν εκεί και δεν ξέρω ποιος προκάλεσε τη ρήξη, αλλά με στενοχώρησε».

Ενώ ο 41χρονος Βραζιλιάνος που αγωνίζεται με τη φανέλα της Φλουμινένσε κατέληξε: «Είναι δύο υπέροχα παιδιά».