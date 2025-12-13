Κατηγορηματικός Τιάγκο Σίλβα: «Πιστεύετε λάθος πράγματα για τον Νεϊμάρ»
Την υποστήριξη του καλού φίλου και πρώην συμπαίκτη του σε Εθνική ομάδα και Παρί Σεν Ζερμέν, Τιάγκο Σίλβα, έλαβε ο Νεϊμάρ. Ο 41 ετών κεντρικός αμυντικός που συνεχίζει την ποδοσφαιρική του πορεία για λογαριασμό της Φλουμινένσε, φρόντισε μέσω δηλώσεών του να βάλει ένα... χεράκι στην κοινή γνώμη, σχετικά με τα όσα λέγονται για τον άσο της Σάντος.
Ο «Νέι», που πριν λίγες ημέρες εκπλήρωσε την αποστολή να κρατήσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενος για τρία ματς με τραυματισμό, έχει θέσει ως απόλυτο στόχο τη συμμετοχή του στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αυτό επιβεβαίωσε και ο Τιάγκο Σίλβα, που τόνισε στη συνέντευξή του ότι ο Νεϊμάρ είναι ένας απόλυτος επαγγελματίας, αγαπάει το ποδόσφαιρο και κάνει όλα όσα πρέπει για να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο.
Ο Σίλβα ανέφερε πως ο 33χρονος συμπατριώτης του έχει στην διάθεσή του προσωπικό σεφ, γυμναστή, φυσιοθεραπευτή, ενώ κάτι και τις απαραίτητες θεραπείες (πάγου κτλ), προκειμένου να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ.
«Έχει τα πάντα: υπερβαρικό θάλαμο για αποθεραπεία, παγωμένα μπάνια, ιδιωτικό σεφ, φυσιοθεραπευτή, προσωπικό γυμναστή. Θέλει να είναι στην καλύτερη κατάσταση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ας μην ξεχνάμε ότι επιστρέφει από έναν σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Μετά από αυτό, οι υποτροπές είναι δυστυχώς πιθανές. Κοιτάξτε και τον Ρόντρι. Του είπα: Δεν είσαι πια ο Νεϊμάρ πριν από 10 χρόνια. Πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου.
Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν μερικοί, ο Νεϊμάρ κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να παραμείνει στην κορυφή».
« 𝗢𝗡 𝗝𝗨𝗚𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗜𝗡𝗝𝗨𝗦𝗧𝗘, 𝗝𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗫 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘𝗥 𝗤𝗨’𝗜𝗟 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗧 ! » 😡👊🏽— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 13, 2025
Thiago Silva réagit à propos des rumeurs sur l’hygiène de vie de Neymar :
« Il a tout : le caisson… pic.twitter.com/zrSFVhAIQu
