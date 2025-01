Νεϊμάρ για Μπαπέ: «Όταν ο Μέσι ήρθε στην Παρί, άρχισε να τον ζηλεύει»

Ο Νεϊμάρ μίλησε σε βραζιλιάνικο μέσο για το λόγο που η σχέση του με τον Κιλιάν Μπαπέ χάλασε όσο αγωνίζονταν μαζί στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η θητεία του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνεντεύξεις που παραχώρησε το τελευταίο διάστημα. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε την αφορμή να μιλήσει ξανά για την περίοδο αυτή, στο πλαίσιο μιάς συζήτησης στο «Romario TV».

Ο Νεϊμάρ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ερχομό του Λιονέλ Μέσι στους Παριζιάνους και στο πώς αυτός τάραξε τα νερά στην ομάδα, επηρεάζοντας και την καλή σχέση που είχε χτίσει με τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο 32χρονος υποστήριξε ότι είχε μία διαμάχη με τον Αργεντινό θρύλο, αλλά δεν επέτρεπαν σε όποια προσωπική διαφορά να επηρεάσει τη λειτουργία του συνόλου.

Ο Μέσι ήταν καθοριστικός στην PSG, σύμφωνα με τον Νεϊμάρ, υπήρξε όμως η αιτία της αποξένωσης με τον τότε Γάλλο φίλο του, για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Τον αποκαλούσα "χρυσό αγόρι". Πάντα έκανα πλάκα μαζί του, λέγοντάς του ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους τον υποστήριξα και μιλούσαμε συχνά. Ήταν ένας τύπος που ερχόταν στο σπίτι μου, βγαίναμε για δείπνο μαζί και είχαμε μία καλή συνεργασία για αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, υπήρξε μια δυσκολία στη σχέση μας λόγω της άφιξης του Μέσι το 2021. Όταν ήρθε ο Μέσι, νομίζω ότι ζήλεψε γιατί δεν ήθελε να με μοιραστεί με κανέναν».

