Παρί Σεν Ζερμέν - Νις 1-0: Αλυσοδεμένη στην κορυφή με buzzer-beater στο 90΄+4
Έπαιξε ξανά με τη φωτιά, αλλά αυτή τη φορά δεν κάηκε. Η Παρί Σεν Ζερμέν μετρούσε τρεις απώλειες στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές στη Ligue 1 κι απέναντι στη Νις όλα έδειχναν πως τα στραβοπατήματα θα συνεχίζονταν. Με τον Γκονζάλο Ράμος ωστόσο σε ρόλο λυτρωτή στο 90΄+4΄, το σύνολο του Λουίς Ενρίκε λύγισε με 1-0 την ομάδα της Νίκαιας και αύξησε προσωρινά τη διαφορά στο +4 από τη δεύτερη Μονακό.
Αν και οι Παριζιάνοι είχαν τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, δυσκολεύονταν να παράξουν σοβαρές ευκαιρίες κι όποτε το κατάφεραν, είχε την απάντηση ο γκολκίπερ, Ντιούφ. Τελικά ωστόσο στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γκονζάλο Ράμος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή και με κεφαλιά βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα στην αναμέτρηση ώστε να λυτρώσει τους Παριζιάνους.
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (65΄Φαμπιάν Ρουίθ), Ζαΐρ-Εμερί (72΄Ντεμπελέ), Μπαρκολά (66΄Λι-Κανγκ-ιν), Κβαρατσχέλια, Μαγιουλού (72΄Γκονζάλο Ράμος)
