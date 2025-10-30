Παρί Σεν Ζερμέν: Χάνει τον Ντουέ για τις επόμενες εβδομάδες

Παρί Σεν Ζερμέν: Χάνει τον Ντουέ για τις επόμενες εβδομάδες

Newsroom
Ντουέ - Παρί Σεν Ζερμέν

bet365

Ο Ισπανός τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του νεαρού εξτρέμ, που τραυματίστηκε στο ματς με τη Λοριαν (29/10) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Η εκτός έδρας ισοπαλία της Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Λοριάν με 1-1, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) φαίνεται πως ήταν η... μικρότερη ζημιά για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, που παραμένει στην κορυφή της Ligue 1.

Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να «κολλάει» στην ισοπαλία, ωστόσο το πραγματικό σοκ ήταν η στιγμή του τραυματισμού του Ντεσιρέ Ντουέ. Ο νεαρός winger που είχε μόλις επιστρέψει μετά από 1 μήνα απουσίας λόγω προβλήματος στη γάμπα, τραυματίστηκε εν νέου και αποχώρησε με φορείο κλαιγοντας.

Δείτε Επίσης

Γκέλες για Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, ματσάρα στο Παρίσι!
Η Παρί fc και η Λιόν

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 20χρονος υπέστη θλάση στον δεξιό οπίσθο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σε μια περίοδο όπου η Παρί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα «βουνό» με υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Champions League.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LIGUE 1 Τελευταία Νέα