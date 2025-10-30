Παρί Σεν Ζερμέν: Χάνει τον Ντουέ για τις επόμενες εβδομάδες
Η εκτός έδρας ισοπαλία της Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Λοριάν με 1-1, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) φαίνεται πως ήταν η... μικρότερη ζημιά για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, που παραμένει στην κορυφή της Ligue 1.
Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να «κολλάει» στην ισοπαλία, ωστόσο το πραγματικό σοκ ήταν η στιγμή του τραυματισμού του Ντεσιρέ Ντουέ. Ο νεαρός winger που είχε μόλις επιστρέψει μετά από 1 μήνα απουσίας λόγω προβλήματος στη γάμπα, τραυματίστηκε εν νέου και αποχώρησε με φορείο κλαιγοντας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 20χρονος υπέστη θλάση στον δεξιό οπίσθο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σε μια περίοδο όπου η Παρί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα «βουνό» με υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Champions League.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Desire Doue will be out for several weeks. The injury goes deep in his right thigh.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2025
