Ο Ισπανός τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του νεαρού εξτρέμ, που τραυματίστηκε στο ματς με τη Λοριαν (29/10) και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Η εκτός έδρας ισοπαλία της Παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Λοριάν με 1-1, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) φαίνεται πως ήταν η... μικρότερη ζημιά για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε, που παραμένει στην κορυφή της Ligue 1.

Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να «κολλάει» στην ισοπαλία, ωστόσο το πραγματικό σοκ ήταν η στιγμή του τραυματισμού του Ντεσιρέ Ντουέ. Ο νεαρός winger που είχε μόλις επιστρέψει μετά από 1 μήνα απουσίας λόγω προβλήματος στη γάμπα, τραυματίστηκε εν νέου και αποχώρησε με φορείο κλαιγοντας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 20χρονος υπέστη θλάση στον δεξιό οπίσθο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, σε μια περίοδο όπου η Παρί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα «βουνό» με υποχρεώσεις σε πρωτάθλημα και Champions League.