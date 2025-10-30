Γκέλες για Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, ματσάρα στο Παρίσι!

Παρί Σεν Ζερμέν, Λανς και Μαρσέιγ υπέπεσαν σε γκέλες, αντίθετα κερδισμένη βγήκε η Μονακό. Σούπερ ματσάρα στο Παρίσι, στο ραντεβού, όπου μετέδωσε live το Gazzetta.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας «πέταξε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1. Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν καλύτερη, αλλά δεν είχε την ουσία. Ο Νούνο Μέντες άνοιξε το σκορ στο 49', ωστόσο δυο λεπτά αργότερα ο Ιγκόρ Σίλβα διαμόρφωσε το 1-1. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πίεσε, δημιούργησε στιγμές, αλλά δε βρήκε το πολυπόθητο γκολ.

Η Μαρσέιγ έχασε μοναδική ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ανζέ, Έτσι, οι Μασσαλοί βρέθηκαν στην 3η θέση της Ligue 1. O Σερίφ πέτυχε το 0-1, ωστόσο, ο Βαζ με δυο γκολ στο 52' και στο 70' έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Μαρσέιγ δεν «καθάρισε» ποτέ το ματς και ο Καμαρά στο 90' +6' πάγωσε το Βελοντρόμ διαμορφώνοντας το 2-2.

Η Μονακό εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ναντ και με το 5-3 βρέθηκε στο -1 από την κορυφή. O Κουλιμπαλί άνοιξε το σκορ στο 6', όμως η Ναντ ισοφάρισε στο 19' με τον Γκιρασί. Ο Μπαλογκάν διπλασίασε τα τέρματα των Μονεγάσκων, όμως και πάλι ο Γκιρασί ισοφάρισε 2-2. Ακλιουσέ και Γκολοβίν έδωσαν αέρα δυο τερμάτων στη Μονακό, ο Μοχάμεντ μείωσε σε 3-4, αλλά στις καθυστερήσεις ο Γκολοβίν διαμόρφωσε το 5-3.

Ματσάρα στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί FC και τη Λιόν. Στην αναμέτρηση που παρακολουθήσατε live στο Gazzetta, οι Παριζιάνοι με τρομερή ανατροπή, απέσπασαν ισοπαλία 3-3 από τη Λιόν. Ο Τολισό πέτυχε το 1-0 στο 5', με τον Σουλτς να διπλασιάζει τα τέρματα, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0. Η αποβολή του Βινίσιους στο 61' άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Παρί FC αντέδρασε και στο 65' ο Καμαρά μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, η αποβολή του Ντε Σμετ στο 67' έβαλε και στους γηπεδούχους δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η Παρί πίεσε, μείωσε με τον Κεμπάλ σε 3-2 και στο 84' ο Μαρτσετί διαμόρφωσε το 3-3.

Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος σημειώθηκε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της Λανς, με 2-0. Ο Ντιόπ με πέναλτι στο 29' και ο Γιάνσον στο 88' πέτυχαν τα γκολ της ομάδας.



