Γκέλες για Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, ματσάρα στο Παρίσι!
Η πρωταθλήτρια Γαλλίας «πέταξε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1. Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν καλύτερη, αλλά δεν είχε την ουσία. Ο Νούνο Μέντες άνοιξε το σκορ στο 49', ωστόσο δυο λεπτά αργότερα ο Ιγκόρ Σίλβα διαμόρφωσε το 1-1. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πίεσε, δημιούργησε στιγμές, αλλά δε βρήκε το πολυπόθητο γκολ.
Η Μαρσέιγ έχασε μοναδική ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ανζέ, Έτσι, οι Μασσαλοί βρέθηκαν στην 3η θέση της Ligue 1. O Σερίφ πέτυχε το 0-1, ωστόσο, ο Βαζ με δυο γκολ στο 52' και στο 70' έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Μαρσέιγ δεν «καθάρισε» ποτέ το ματς και ο Καμαρά στο 90' +6' πάγωσε το Βελοντρόμ διαμορφώνοντας το 2-2.
Η Μονακό εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ναντ και με το 5-3 βρέθηκε στο -1 από την κορυφή. O Κουλιμπαλί άνοιξε το σκορ στο 6', όμως η Ναντ ισοφάρισε στο 19' με τον Γκιρασί. Ο Μπαλογκάν διπλασίασε τα τέρματα των Μονεγάσκων, όμως και πάλι ο Γκιρασί ισοφάρισε 2-2. Ακλιουσέ και Γκολοβίν έδωσαν αέρα δυο τερμάτων στη Μονακό, ο Μοχάμεντ μείωσε σε 3-4, αλλά στις καθυστερήσεις ο Γκολοβίν διαμόρφωσε το 5-3.
Ματσάρα στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί FC και τη Λιόν. Στην αναμέτρηση που παρακολουθήσατε live στο Gazzetta, οι Παριζιάνοι με τρομερή ανατροπή, απέσπασαν ισοπαλία 3-3 από τη Λιόν. Ο Τολισό πέτυχε το 1-0 στο 5', με τον Σουλτς να διπλασιάζει τα τέρματα, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0. Η αποβολή του Βινίσιους στο 61' άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Παρί FC αντέδρασε και στο 65' ο Καμαρά μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, η αποβολή του Ντε Σμετ στο 67' έβαλε και στους γηπεδούχους δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η Παρί πίεσε, μείωσε με τον Κεμπάλ σε 3-2 και στο 84' ο Μαρτσετί διαμόρφωσε το 3-3.
Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος σημειώθηκε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της Λανς, με 2-0. Ο Ντιόπ με πέναλτι στο 29' και ο Γιάνσον στο 88' πέτυχαν τα γκολ της ομάδας.
*Η Ligue 1 παίζει μπάλα στο Gazzetta! Μη χάνεις κάθε εβδομάδα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ζωντανά με ήχο και εικόνα απευθείας από τη Γαλλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.