Πολύ κοντά στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του στο γήπεδο φαίνεται να βρίσκεται ο Πολ Πογκμπά, όπως ανέφερε ο προπονητής των Μονεγάσκων, τονίζοντας ότι ο 32χρονος Γάλλος προπονήται κανονικά.

Έπειτα από πάνω από δύο χρόνια μακριά από τα γήπεδα, ο Πολ Πογκμπά ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο Γάλλος μέσος, που υπέγραψε το καλοκαίρι στη Μονακό ως ελεύθερος, βρίσκεται ένα βήμα πριν από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του, με τον προπονητή του, Σεμπαστιάν Ποκογνιόλι, να κρατά ωστόσο χαμηλούς τόνους.

Ο 32χρονος δεν έχει παίξει σε επίσημο αγώνα από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ξεκίνησε η περιπέτειά του με την υπόθεση ντόπινγκ. Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό τεσσάρων ετών, αφού βρέθηκε θετικός σε DHEA, ουσία που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Ωστόσο, η έφεσή του στο CAS δικαιώθηκε εν μέρει, μειώνοντας την ποινή σε 18 μήνες, κάτι που του άνοιξε τον δρόμο για επιστροφή.

Ο Ποκογνιόλι, μιλώντας μετά την προπόνηση της Τρίτης (28/10), επιβεβαίωσε ότι ο Πογκμπά προπονείται κανονικά με την ομάδα, αλλά ζήτησε υπομονή: «Όλα πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα, όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να τον δω να ενσωματώνεται σταδιακά. Όταν επιστρέψει, θα αξιολογήσουμε τη φυσική του κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε.»

Ο Βέλγος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο 32χρονος Γάλλος δεν είναι πια ο παίκτης της πρώτης του θητείας στη Γιουβέντους ή των πρώτων χρόνων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Εκείνος ο Πογκμπά ανήκει στο παρελθόν. Οι ποδοσφαιριστές αλλάζουν με τα χρόνια. Ο Πολ παραμένει ένας παίκτης με απίστευτη τεχνική και εμπειρία, όμως τώρα πρέπει να βρει μια νέα ισορροπία μέσα στο παιχνίδι του.»

Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της Ligue 1 και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ναντ την Τετάρτη (29/10). Δεν αποκλείεται ο Γάλλος μέσος να πάρει θέση στην αποστολή, έστω για πρώτη φορά μετά από τόσο μεγάλο διάστημα.

«Έχει ακόμα τη μαγεία στα πόδια του. Αν διατηρήσει το πάθος του και βρει ρυθμό μέσα από τα ματς, μπορεί να φτάσει ξανά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο ρόλος μου είναι να τον βοηθήσω να το κάνει χωρίς πίεση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποκογνιόλι.