Λίγες μέρες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, η Λιλ έβγαλε το... μένος της στη Μετς «διαλύοντάς» την με 6-1, ενώ η Λιόν «λύγισε» στο 90+1' την αντίσταση του Στρασβούργου (2-1).

Επιστροφή στις νίκες για τη Λιόν που κατάφερε να «ρίξει» το μαχητικό Στρασβούργο στις καθυστερήσεις, φτάνοντας στην ανατροπή με το γκολ του Μορέιρα στο 90+1' (2-1). Στην 4η θέση οι Λιονέ με 18 βαθμούς. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο φανταστικός φέτος Πανιτσέλι με άψογη κεφαλιά στο 25'. Το αυτογκόλ του Ντουκουρέ στο 31' επανέφερε το ματς σε ισορροπία, ενώ η Λιόν έχασε μοναδική ευκαιρία με το πέναλτι του Τολισό που απέκρουσε ο Πέντερς. Μάλιστα το Στρασβούργο έμεινε με δέκα με την αποβολή του Ντουκουρέ στο 67', αντέχοντας για μεγάλο διάστημα, ώσπου το διαγώνιο σουτ του Μορέιρα στις καθυστερήσεις το... τέζαρε!

Μετά την... τεσσάρα που την «κέρασε» ο ΠΑΟΚ, η Λιλ ξέσπασε στην ουραγό Μετς την οποία συνέτριψε με 6-1. Ιγκαμάνε (24') και Κορέια (34') άνοιξαν τον χορό των γκολ για την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό. Ο Κορέια με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ (53'), προτού οι Περό (64'), Αντρέ (82') και Χάραλντσον (90+3') προσθέσουν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ. Η Μετς πέτυχε το γκολ της τιμής στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πέμπτοι στη βαθμολογία οι Λιλουά, στο -3 από την κορυφή.

Αποτελέσματα (26/10)

Λιόν - Στρασβούργο 2-1

Λιλ - Μετς 6-1

Ρεν - Νις 1-2

Οσέρ - Χάβρη 0-1

Ανζέ - Λοριάν 2-0

