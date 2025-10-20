Ο Κέβιν Μιραλάς επέστρεψε στη Ligue 1 αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή στην Μονακό, στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι.

Ένας από τους πιο ταλαντούχους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, είναι αναμφίβολα ο Κέβιν Μιραλάς. Ο Βέλγος αγάπησε και αγαπήθηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε συνολικά 86 φορές καταγράφοντας 36 γκολ.

Ο 38χρονος πλέον Μιραλάς, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την ΑΕ Λεμεσού. Δύο χρόνια μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του, ο Μιραλάς άρχισε να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά συνεισφέροντας από την άκρη το πάγκου!

Ο άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Το... ντεμπούτο του στο πλευρό του Ποκονιόλι ως βοηθός προπονητή έγινε στο ισόπαλο 1-1 των Μονεγάσκων με την Ανζέ την περασμένη αγωνιστική.

Kevin Mirallas is back to Ligue 1 as an assistant coach 🇧🇪👔 pic.twitter.com/iMZJuIwVUT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 18, 2025

Πρόκειται παράλληλα για την επιστροφή του Μιραλάς στη Ligue 1, από ένα διαφορετικό πόστο αυτή τη φορά, μετά την θητεία του σε Λιλ και Σεντ Ετιέν.