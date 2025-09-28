Το γκολ του Τάιλερ Μόρτον ήταν αρκετό για τη Λιόν, η οποία «άλωσε» την έδρα της Λιλ (0-1) και έπιασε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ligue 1.

Συγκάτοικο στην κορυφή της Ligue 1 απέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η Λιόν πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 μέσα στην έδρα της Λιλ και έφτασε τους 15 βαθμούς, όσους έχουν και οι Παριζιάνοι. Η Λιόν ευτύχησε να προηγηθεί στο 13ο λεπτό με τον Μόρτον που πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Ταλιαφίκο και νίκησε τον Μποντάρ. Οι Λιλουά απείλησαν στο... καπάκι με τον Μουκάου, όμως ο Γκριφ ήταν σε ετοιμότητα και απέτρεψε το γκολ. Η Λιλ συνέχισε να πιέζει στο β' ημίχρονο, όμως έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Γκριφ που έβαλε νέο «στοπ» στο 90' στην προσπάθεια του Σαχράουι.

Στα άλλα ματς, η Μπρεστ έφυγε με το «διπλό» από την Ανζέ νικώντας με 2-0, ενώ Νις και Παρί FC έμειναν στο ισόπαλο 1-1.