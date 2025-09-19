Στο κατόπι της Παρί Σεν Ζερμέν η Λιόν, η οποία αρκέστηκε στο γκολ του Τέσμαν και πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ανζέ.

Η Λιόν άφησε πίσω της την βαριά ήταν από την Ρεν (3-1) την περασμένη αγωνιστική και επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Ανζέ με 1-0. Η ομάδα του Φονσέκα έφτασε στους 12 βαθμούς, όσους έχει και η Παρί Σεν Ζερμέν που βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά έχει ματς λιγότερο.

Μετά από ένα ήρεμο πρώτο μέρος, η Λιόν ανέβασε στροφές στην επανάληψη και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 65ο λεπτό με τον Τέσμαν. Μάλιστα οι Λιονέ είχαν και δοκάρι μερικά λεπτά αργότερα με τον Σατριάνο και στο φινάλε... γλίτωσαν το κάζο αφού η Ανζέ είχε δοκάρι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.