Παρί Σεν Ζερμέν - Λανς 2-0: Πρώτη κι απόλυτη με υπογραφή Μπαρκολά
Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες η Παρί, μιας και πόνταρε στο μαγικό δεξί πόδι του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Με δυο σουτάρες έξω από την περιοχή ο Γάλλος εξτρέμ έβαλε τη σφραγίδα του στην άνετη νίκη των Παριζιάνων με 2-0 επί της Λανς που τους κράτησε στην κορυφή της Ligue 1 κάνοντας το απόλυτο σε νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
Το πρώτο γκολ μάλιστα δεν άργησε να καταφτάσει, όταν στο 15΄ο Μπαρκολά βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό curler σημάδεψε το απέναντι παράθυρο για το 1-0 των Γάλλων. Στο 51΄ο Γάλλος χτύπησε και πάλι, όταν κουβάλησε τη μπάλα και με νέο - συρτό αυτή τη φορά - σουτ έξω από την περιοχή βρήκε γωνία για το 2-0 των γηπεδούχων.
Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές σκορ η ομάδα του Λουις Ενρίκε κατέβασε ρυθμούς και ροκάνισε το χρόνο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα που τη βρήκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Ligue 1.
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Μπεράλντο (71΄Νούνο Μέντες), Ερναντές, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί (71΄Ζοάο Νέβες), Λι (57΄Μαγιουλού), Μπαρκολά (71΄Φαμπιάν Ρουίθ), Κβαρατσχέλια (30΄Εμπαγιέ), Γκονζάλο Ράμος
Ανατροπή με το στανιό για τη Λιλ
Μέχρι το 89', η Λιλ βρισκόταν πίσω στο σκορ από την Τουλούζ, η οποία όχι μόνο προηγούνταν αλλά αγωνιζόταν και με δέκα παίκτες. Οι Λιλουά κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα και με το παραπάνω φέρνοντας τα πάνω-κάτω στα τελευταία λεπτά. Στο 90ό λεπτό το εύστοχο πέναλτι του Μπένταλεμπ έφερε το ματς στα ίσα και η «λύτρωση» ήρθε από τον Ίθαν Μπαπέ στο 90+8' που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς η Λιλ.
Στα άλλα ματς, το Στρασβούργο συνέχισε με νίκη επί της Χάβρης στις καθυστερήσεις (1-0), η Παρί FC πήρε το «διπλό» απέναντι στη Μπρεστ (1-2), ενώ η Ανζέ ισοφάρισε στο φινάλε τη Μετς (1-1).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.