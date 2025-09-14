Με τον Μπαρκολά να σκοράρει σε κάθε ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν λύγισε στο ρελαντί με 2-0 της Λανς, έκανε το 4Χ4 στη Ligue 1 κι έχει στρογγυλοκαθίσει από νωρίς μόνη στην κορυφή.

Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες η Παρί, μιας και πόνταρε στο μαγικό δεξί πόδι του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Με δυο σουτάρες έξω από την περιοχή ο Γάλλος εξτρέμ έβαλε τη σφραγίδα του στην άνετη νίκη των Παριζιάνων με 2-0 επί της Λανς που τους κράτησε στην κορυφή της Ligue 1 κάνοντας το απόλυτο σε νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Το πρώτο γκολ μάλιστα δεν άργησε να καταφτάσει, όταν στο 15΄ο Μπαρκολά βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό curler σημάδεψε το απέναντι παράθυρο για το 1-0 των Γάλλων. Στο 51΄ο Γάλλος χτύπησε και πάλι, όταν κουβάλησε τη μπάλα και με νέο - συρτό αυτή τη φορά - σουτ έξω από την περιοχή βρήκε γωνία για το 2-0 των γηπεδούχων.

Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές σκορ η ομάδα του Λουις Ενρίκε κατέβασε ρυθμούς και ροκάνισε το χρόνο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα που τη βρήκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Ligue 1.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Μπεράλντο (71΄Νούνο Μέντες), Ερναντές, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί (71΄Ζοάο Νέβες), Λι (57΄Μαγιουλού), Μπαρκολά (71΄Φαμπιάν Ρουίθ), Κβαρατσχέλια (30΄Εμπαγιέ), Γκονζάλο Ράμος

Ανατροπή με το στανιό για τη Λιλ

Μέχρι το 89', η Λιλ βρισκόταν πίσω στο σκορ από την Τουλούζ, η οποία όχι μόνο προηγούνταν αλλά αγωνιζόταν και με δέκα παίκτες. Οι Λιλουά κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα και με το παραπάνω φέρνοντας τα πάνω-κάτω στα τελευταία λεπτά. Στο 90ό λεπτό το εύστοχο πέναλτι του Μπένταλεμπ έφερε το ματς στα ίσα και η «λύτρωση» ήρθε από τον Ίθαν Μπαπέ στο 90+8' που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς η Λιλ.

Στα άλλα ματς, το Στρασβούργο συνέχισε με νίκη επί της Χάβρης στις καθυστερήσεις (1-0), η Παρί FC πήρε το «διπλό» απέναντι στη Μπρεστ (1-2), ενώ η Ανζέ ισοφάρισε στο φινάλε τη Μετς (1-1).