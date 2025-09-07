Η Παρί Σεν Ζερμέν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προς τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για τους τραυματισμούς δύο από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδαςτους Λούις Ενρίκε, του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Ντεζιρέ Ντουέ.

Το «διπλό πλήγμα» στην Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Ντεμπελέ τραυματίστηκε στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όταν ο σούπερ σταρ, που θεωρείται φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αποχώρησε στο 81ο λεπτό λόγω μυϊκού προβλήματος. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα παραμείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα.

Τραυματίας αποχώρησε και ο Ντουέ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μέσω επίσημης ανακοίνωσης προς τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, θεωρώντας ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις συνέβαλαν στους τραυματισμούς και ζητά σαφείς απαντήσεις από την Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Έπειτα από την επιβεβαίωσε των τραυματισμών των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ, με σοβαρές επιπτώσεις και για τους παίκτες αλλά και για τον σύλλογο, ζητάμε ομαδική και διαφανή συνεργασία μεταξύ συλλόγου και Εθνικής ομάδας, με απόλυτη τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων. προκειμένου να είναι προτεραιότητα η υγεία των παικτών. Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι ιατρικές συστάσεις δεν λήφθηκαν υπόψιν από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Γαλλίας, ενώ υπήρχε και παντελής έλλειψη διαβούλευσης του ιατρικού τιμ σε ζητήματα υγείας των παικτών. Το πρόσφατα αυτά γεγονότα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, πρέπει να φέρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Ο σύλλογος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για το συμφέρον των ποδοσφαιριστών».