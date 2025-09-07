Παρί Σεν Ζερμέν: Έστειλε επιστολή στη Γαλλική Ομοσπονδία για τους τραυματισμούς Ντεμπελέ και Ντουέ
Το «διπλό πλήγμα» στην Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Ντεμπελέ τραυματίστηκε στη νίκη της Γαλλίας επί της Ουκρανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όταν ο σούπερ σταρ, που θεωρείται φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αποχώρησε στο 81ο λεπτό λόγω μυϊκού προβλήματος. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα παραμείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα.
Τραυματίας αποχώρησε και ο Ντουέ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις.
Η Παρί Σεν Ζερμέν μέσω επίσημης ανακοίνωσης προς τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της, θεωρώντας ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις συνέβαλαν στους τραυματισμούς και ζητά σαφείς απαντήσεις από την Ομοσπονδία.
Δείτε ΕπίσηςΠαρί Σεν Ζερμέν: Διπλό πλήγμα για Παριζιάνους και Γαλλία, νοκ-άουτ οι Ντεμπελέ και Ντουέ
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Έπειτα από την επιβεβαίωσε των τραυματισμών των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ, με σοβαρές επιπτώσεις και για τους παίκτες αλλά και για τον σύλλογο, ζητάμε ομαδική και διαφανή συνεργασία μεταξύ συλλόγου και Εθνικής ομάδας, με απόλυτη τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων. προκειμένου να είναι προτεραιότητα η υγεία των παικτών. Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι ιατρικές συστάσεις δεν λήφθηκαν υπόψιν από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Γαλλίας, ενώ υπήρχε και παντελής έλλειψη διαβούλευσης του ιατρικού τιμ σε ζητήματα υγείας των παικτών. Το πρόσφατα αυτά γεγονότα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, πρέπει να φέρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Ο σύλλογος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για το συμφέρον των ποδοσφαιριστών».
PSG have released a statement criticising the French Football Federation after Ousmane Dembele and Desire Doue suffered injuries while on international duty 😳🇫🇷 pic.twitter.com/W7arinQ8dG— Sky Sports Football (@SkyFootball) September 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.