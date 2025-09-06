Παρί Σεν Ζερμέν - Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Ισπανός
Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ο προπονητής της, Λουίς Ενρίκε, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση στην κλείδα. Ο 55χρονος Ισπανός, μεγάλος λάτρης της ποδηλασίας που την εξασκεί συχνά, τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε βόλτα του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Ο γαλλικός σύλλογος στέκεται στο πλευρό του προπονητή του και διευκρίνισε πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του. Ο επόμενος αγώνας της Παρί είναι προγραμματισμένος απέναντι στη Λανς για τη Ligue 1.
Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in…— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.