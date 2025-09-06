Παρί Σεν Ζερμέν - Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Ισπανός

Παρί Σεν Ζερμέν - Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο Ισπανός

Λουίς Ενρίκε Παρί

Ο Λουίς Ενρίκε υπέστη κάταγμα στην κλείδα έπειτα από πτώση από το ποδήλατο. Ο 55χρονος Ισπανός θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ο προπονητής της, Λουίς Ενρίκε, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση στην κλείδα. Ο 55χρονος Ισπανός, μεγάλος λάτρης της ποδηλασίας που την εξασκεί συχνά, τραυματίστηκε ύστερα από πτώση σε βόλτα του, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Ο γαλλικός σύλλογος στέκεται στο πλευρό του προπονητή του και διευκρίνισε πως σύντομα θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για την πορεία της υγείας του. Ο επόμενος αγώνας της Παρί είναι προγραμματισμένος απέναντι στη Λανς για τη Ligue 1.

     

