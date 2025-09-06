Πονοκέφαλος για τον Λουίς Ενρίκε στην Παρί Ζεν Ζερμέν, ο οποίος χάνει τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ για τις επόμενε εβδομάδες.

Δυο αναγκαστικές αποχωρήσεις μέτρησε η εθνική Γαλλίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τη μπάλα να... παίρνει και την Παρί Ζεν Ζερμέν! Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ συγκεκριμένα τραυματίστηκαν στον αγώνα απέναντι στην Ουκρανία κι αναμένεται να απουσιάσουν για τις επόμενες εβδομάδες.

Πιο σοβαρός δείχνει ο τραυματισμός του Ντεμπελέ, ο οποίος σύμφωνα με το «RMC» πρόκειται να λείψει για έξι εβδομάδες μυϊκό πρόβλημα, χάνοντας έτσι την πρεμιέρα της Παρί στο Champions League απέναντι στην Αταλάντα.

Απών από τον αγώνα απέναντι στους Μπεργκαμάσκι στις 17 Σεπτεμβρίου θα είναι επίσης κι ο συμπαίκτης του Ντεζιρέ Ντουέ, με την «Equipe» να τονίζει πως ο χρόνος ανάρρωσης υπολογίζεται στις τρεις με τέσσερις εβδομάδες.