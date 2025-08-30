«Πάρτι» έκανε η Λιλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λοριάν του Κατσέρη, όπου επικράτησε με 7-1, πήρε το πρώτο τρίποντο η Ναντ!

Η Λιλ που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League συνεχίζει να εντυπωσιάζει, διαλύοντας με 7-1 τη Λοριάν του Κατσέρη εκτός έδρας σε έναν αγώνα όπου μπήκαν 8 γκολ σε ένα μόνο ημίχρονο. Ο 24χρονος αμυντκός πήρε φανέλα βασικού και έπαιξε έως το 15'. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ αμέσως στην αρχή του δεύτερου μέρους, με τον Περό να βρίσκει τα δίχτυα στο 46’, ενώ μόλις επτά λεπτά αργότερα, ο Πάρντο διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του (53’).

Η Λοριάν είδε μια χρυσή ευκαιρία να χάνεται στο 64’, όταν ο Σουμανό αστόχησε από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Τοσίν πήρε το ριμπάουντ και μείωσε σε 1-2, δίνοντας ελπίδες στους γηπεδούχους. Παρά την αναθέρμανση του ηθικού, η Λιλ απέδειξε την ποιότητά της και με τον Πάρντο να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 77’ (1-3), και τον Ιγκαμάνε να κάνει το 1-4 στο 80'. Η Λοριάν, αν και προσπάθησε να αντιδράσει, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Στο 87’, ο Χάραλντσον ανέβασε το σκορ σε 1-5, ενώ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Ιγκαμάνε και ο Σαραουί (90+3’ και 90+5’) έβαλαν «τακτικές πινελιές» στο θρίαμβο της Λιλ, ολοκληρώνοντας με 1-7.

Χαμόγελα για τη Ναντ

Η Ναντ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στην εντός έδρα αναμέτρηση με την Οσέρ. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ νωρίς, μόλις στο 8ο λεπτό, με τον Μοσράφα Μοχάμεντ να βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Το 1-0 κράτησε μέχρι το τέλος του αγώνα, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα της Ναντ. Από την άλλη, η Οσέρ μετράει πλέον μία νίκη και ήττες στη Ligue 1.