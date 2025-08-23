Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα είπε «αντίο» στους φιλάθλους της Παρί Σεν Ζερμέν, με την κερκίδα και τους συμπαίκτες του να αποθεώνουν τον Ιταλό γκολκίπερ στην τελευταία του εμφάνιση στο «Παρκ ντε Πρενς».

Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κεφάλαιο στην καριέρα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα κλείνει, με τον 26χρονο τερματοφύλακα να αποχαιρετά την Παρί Σεν Ζερμέν ύστερα από τέσσερα χρόνια. Ο Ιταλός τερματοφύλακας έδωσε το «παρών» στο ματς με την Ανζέ και πάτησε για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο του «Παρκ ντε Πρενς» ως παίκτης των Παριζιάνων.

Λίγες ημέρες πριν, ο ίδιος είχε εκφράσει το παράπονο ότι δε θα είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους μιάς και δε θα αγωνιζόταν στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Ligue 1, ωστόσο οι συμπαίκτες του και ο κόσμος της ομάδας του επεφύλασσαν τον πιο θερμό αποχαιρετισμό. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μαρκίνιος και ο Χακίμι τον παρακίνησαν να περάσει στο γήπεδο και στη συνέχεια όλοι κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των οργανωμένων.

Εμφανώς συγκινημένος ο 26χρονος γκολκίπερ άκουγε τα συνθήματα των οπαδών. Στη συνέχεια σταμάτησε στη μεσαία γραμμή του γηπέδου όπου αποθεώθηκε από όλο το στάδιο, σε μία στιγμή που σίγουρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

Donnarumma poussé et salué par TOUS ses coéquipiers et le Parc des Princes



Séquence très forte 🥹❤️💙 pic.twitter.com/2XRvzanGHK — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025