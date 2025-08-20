Βραζιλιάνος δημοσιογράφος κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ.

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ «τρέχουν», καθώς, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας αριστερός μπακ θα αποχωρήσει από τους Reds, με τον δανεισμό να αποτελεί την επικρατέστερη λύση εάν δεν πωληθεί.

Μέχρι στιγμής ο Έλληνας διεθνής έχει συνδεθεί με τη Λιλ, που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, αλλά και με την Μπέρμιγχαμ που βρίσκεται στην Championship.

Στο μεταξύ, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος έκανε λόγο για ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού για τον 29χρονο πρώην παίκτη του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και ο ίδιος από την πλευρά του είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να επαναπατριστεί.

Ωστόσο, η περίπτωσή του είναι δύσκολη, όχι μόνο λόγω του μισθολογικού, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή οι Ερυθρόλευκοι δε βρίσκονται σε αναζήτηση αριστερού μπακ. Επίσης, ο Τσιμίκας, όπως ανέφερε και το Athletic σκέφτεται να αποχωρήσει από την Αγγλία μόνο εάν δεν βρει ομάδα που αγωνίζεται φέτος στην Ευρώπη.