Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, δεν ισχύει το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για την περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί έπαιξε δυνατά στα γαλλικά ΜΜΕ και όχι μόνο καθώς συνδέθηκε με τη Μαρσέιγ έπειτα από εισήγηση του τεχνικού διευθυντή της, Μεχντί Μπενατιά, με τον οποίο έχει υπάρξει συμπαίκτης ο Μαροκινός φορ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο γαλλικός σύλλογος δεν έχει δείξει ενδιαφέρον, ούτε έχει στη λίστα του τον διεθνή επιθετικό των Πειραιωτών, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από εκεί και πέρα, το δημοσίευμα των Μαροκινών έχει προσθέσει και τα ονόματα των Αλ Χιλάλ και άλλων κλαμπ από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία.