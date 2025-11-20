Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν έχει σταματήσει να παίζει στα ρεπορτάζ της Ευρώπης και της Αφρικής, με το τελευταίο δημοσίευμα να αναφέρει έντονο ενδιαφέρον από τον Μεχντί Μπενατιά της Μαρσέιγ.

Πριν λίγες μέρες γράφτηκε ότι η Ναντ του Ελ Αραμπί έχει ψηλά στη λίστα της τον Αγιούμπ Ελ Καμπί καθώς θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το συμβόλαιο του 32χρονου φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό και από τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευθεί με όποια ομάδα θέλει.

Ωστόσο, ο γαλλικός σύλλογος δεν είναι ο μόνος. Σύμφωνα με πληροφορίες του « africafoot », ο τεχνικός διευθυντής της Μαρσέιγ, Μεχντί Μπενατιά, έχει βάλει στο... μάτι τον «killer» των Πειραιωτών για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης των Μασσαλών. Να θυμίσουμε πως οι δύο Μαροκινοί υπήρξαν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα όταν εκείνη βρέθηκε στο Μουντιάλ του 2018.

Παράλληλα, η γαλλική ομάδα δεν είναι η μοναδική που θέλει τον διεθνή επιθετικό καθώς οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ομάδες όπως η Αλ Κάντσια και η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία αλλά και κλαμπ από το Κατάρ και την Τουρκία έχουν ιδιαίτερα ψηλά στις λίστες τους τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.