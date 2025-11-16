Παρ'ότι βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» της FA και του Τόμας Τούχελ μετά την πολύκροτη σεξουαλική επίθεση εις βάρος της συντρόφου του, ο Μέισον Γκρίνγουντ πιστεύει πως μπορεί να αγωνιστεί ξανά στην εθνική Αγγλίας.

Οι φωτογραφίες και τα ηχητικά της αιμόφυρτης και συγκλονισμένης Χάριετ Ρόμπινσον δεν έχουν αφήσει το κεφάλι κανενός, ό,τι κι αν ακολούθησε έκτοτε. Ο Μέισον Γκρίνγουντ δεν αθωώθηκε αλλά είδε τις εις βάρος του κατηγορίες για βιασμό και ξυλοδαρμό της συντρόφου του να αποσύρονται.

Έδωσε συνέχεια στην καριέρα του, εκπροσωπώντας πρώτα τη Χετάφε και έπειτα τη Μαρσέιγ. Αλλά φαίνεται πως έχει ακόμα υψηλότερες βλέψεις. Όπως μετέδωσε η Daily Mail, ο Γκρίνγουντ και επιθυμεί και πιστεύει πως μπορεί να επιστρέψει στην εθνική Αγγλίας, σκοπεύοντας να αναβιώσει την καριέρα του με το εθνόσημο.

Παραμένει πάντως πολύ ζόρικο το όνειρό του, καθώς βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» και της Αγγλικής Ομοσπονδίας και του Τόμας Τούχελ, που δύσκολα θα τον καλέσει όσο καλά κι αν τα πηγαίνει. Φυσικά ενδεχόμενη επιστροφή του στις κλήσεις θα ξεσήκωνε και θύελλα αντιδράσεων στους Άγγλους ποδοσφαιρόφιλους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων «επικήρυξαν» τον Γκρίνγουντ μετά τη δημοσιοποίηση όσων έκανε στη σύντροφό του.

Ο 24χρονος πάντως ακόμα διατηρεί κρυφές ελπίδες πως θα παίξει ξανά με τα Τρία Λιοντάρια (σε επίπεδο ανδρών έχει μετρήσει μια συμμετοχή το 2020) και για αυτόν τον λόγο ακόμα αρνείται να φορέσει τη φανέλα της Τζαμάικας, με την οποία έχε δικαίωμα συμμετοχής και η οποία τον έχει καλέσει πολλάκις τον τελευταίο καιρό. Τη φετινή σεζόν ο Γκρίνγουντ μετρά 9 γκολ και 4 ασίστ σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.