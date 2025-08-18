Τσιμίκας: Η Λιλ επικοινώνησε με την Λίβερπουλ για τον Έλληνα αριστερό μπακ λένε οι Γάλλοι
Τα ξημερώματα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση γύρω από την υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα τονίζοντας πως η Λίβερπουλ θα συζητούσε και τον δανεισμό του, αλλά και ότι θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις επί του θέματός του.
Λίγες ώρες μετά έρχεται η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato» να εμπλέξει το όνομά του με την Λιλ, που βρίσκεται σε αναζήτηση αριστερού μπακ εδώ ακι αρκετές εβδομάδες. Το ρεπορτάζ τους αναφέρει πως, παρ' ότι εκείνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Περό πριν λίγες μέρες, είναι στην αγορά και για δεύτερο παίκτη.
Στο στόχαστρό της βρίσκεται ο νεαρός Ιάπωνας Κεϊτά Κοσούγκι της Τζουργκάντεν, ο οποίος τους ταιριάζει στο αγωνιστικό τους στυλ και σύντομα αναμένεται οι Γάλλοι να ξεκινήσουν συζητήσεις με την ομάδα του.
Μάλιστα, η Λιλ φαίνεται πως επικοινώνησε και με την Λίβερπουλ με στόχο να μάθει τα οικονομικά δεδομένα για τον Κώστα Τσιμίκα.
(🚨Info)— 🇸🇳 حلم (@laloumance) August 18, 2025
Le LOSC s’était renseigné auprès de Liverpool pour Kostas Tsimikas, annoncé sur le départ.
Finalement, les Dogues ont jeté leur dévolu sur le Japonais Keita Kosugi.
Les dirigeants lillois ont déjà entamé les discussions.https://t.co/IV3qAXziGm pic.twitter.com/9x7hCAP9H0
